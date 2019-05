FINALA CUPEI ROMANIEI | "Lasati-ma in seara asta!" Ce spune Ianis Hagi despre transferul TARE pe care-l asteapta dupa castigarea Cupei

Ianis traieste la maximum bucuria victoriei din finala Cupei Romaniei.

Hagi Jr. nu se gandeste in aceasta seara la numele viitoarei echipe. O va face dupa ce se trezeste din fericirea finalei castigate in Cupa Romaniei.

"Suntem fericiti, avem doua trofee in istoria noastra. Asta spune multe despre cum se munceste la Viitorul. Am facut un stadion mandru, au venit 5-6000 de oameni de la Constanta. Le multumim si celor din Ploiesti ca ne-au sustinut. Ma bucur ca am putut sa contribui si eu la ce s-a intamplat la echipa asta. Am facut un joc colectiv foarte bun. Nu stiu daca plec, lasati-ma o seara sa ma bucur. De cand am venit din Italia, mi-am dorit sa iau un trofeu cu Viitorul, sa-i rasplatesc pe cei de aici. Sunt fericit, vreau sa ma bucur si eu o seara, de maine ma gandesc si la nationala, si la viitorul meu. Incercam sa fim o familie, sa ne intelegem cu totii", a spus Ianis la Digisport.