FINALA CUPEI ROMANIEI | Hagi anunta primul transfer URIAS dupa castigarea Cupei: "Mai am putin, sper sa-l coving!" Ce spune de plecarea sa si a lui Ianis

Noul sezon ar putea incepe cu o surpriza majora la Viitorul.

Gica Hagi l-ar putea aduce presedinte la club pe prietenul Popescu! Hagi lasa de inteles ca ia in calcul despartirea sa de echipa, in cazul unei oferte foarte bune. Ianis e si el la un pas sa se desparta de castigatoarea Cupei.

"Fericire, fericire, fericire! E un moment bun al nostru, ne bucuram de el. Am devenit campioni, am luat un trofeu. 70% din echipa e din academie, cei care au venit cu noi sunt si ei foarte buni. Am avut rabdare, le-am zis si la pauza ca adversarul o sa cedeze. Ghita a fost extraordinar, el a adus Cupa la noi. Ma bucur tare pentru el, a muncit, e un baiat serios. Cojocaru a gresit, trebuia sa-l schimb la pauza. Am avut incredere in Tordai, l-am vazut bine in antrenament si a facut un meci foarte bun si el.

Nu stiu daca e ultimul meci pentru Ianis, vom vedea. Va juca la nationala, vom vedea ce se intampla pe urma. O sa judecam, sa luam decizia. Nu se stie nici cu mine, orice e posibil. Voi ramane intotdeauna langa echipa, e proiectul meu, construim pentru urmatorii 10 ani un alt proiect cu academia, cu echipa mare.

Mai am putin si sper sa-l conving pe Popescu sa vina presedinte, sper sa reusesc. Avem ambitie, vrem sa castigam. Ne trebuie forta mai mare, o sa lucram. De maine ma gandesc la urmatorii 5 ani, cum sa fac progrese. O sa incercam si in Europa, sa vedem", a spus Hagi.