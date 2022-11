David Miculescu se gândește la meciul cu CSA Steaua: ”Nu voi fi primit bine în Ghencea”

Atacantul celor de la FCSB a avut două șanse importante de a înscrie în repriza secundă. Prima oară a încercat să-l execute pe portarul advers cu un șut din afara careului, dar Cosmin Dur-Bozoancă a intervenit. Apoi, Miculescu a încercat să marcheze cu o ”scăriță” dar a trimis peste poarta adversă.

După remiza din Cupă, Miculescu se gândește acum la următorul meci din campionat, cu FCU Craiova.

David Miculescu: ”Mă gândesc că nu voi fi primit bine în Ghencea”

„Din păcate, astăzi am făcut egal. Noi am venit aici ca să câștigăm, din păcate nu am reușit. Am avut multe ocazii de a înscrie, chiar eu. Ne gândim la meciul din campionat cu Craiova și sperăm să luăm cele trei puncte. Eu aștept cât de curând. Chiar și în campionat când voi intra, sper să-mi ajut echipa cu o pasă de gol sau un gol. Sper ca meciul viitor cu Craiova să reușesc să înscriu și să câștigăm.

Au jucat și noi contra noastră. E altă atitudine, au fost și ei foarte motivați. Din păcate, nu am reușit să câștigăm și asta nu ne convine. Suntem Steaua (n.r. - FCSB), jucăm la victorie, nu m-am gândit deloc la așa ceva”, a spus David Miculescu.

David Miculescu a fost convocat de Emil Săndoi la naționala U21 pentru meciurile amicale cu CSA Steaua și FC Argeș. Atacantul FCSB-ului se așteaptă la o primire ostilă în Ghencea: „Mă gândesc că nu voi fi primit bine, dar sunt la echipa națională și joc pentru România”.