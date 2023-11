Cele două echipe s-au înfruntat în a doua etapă din grupele Cupei României. "Militarii" au primit vizita giuleștenilor pe stadionul "Steaua" din Ghencea miercuri seară, cu peste 13 mii de suporteri aflați în tribune.

Cristiano Bergodi a dat verdictul după remiza din Ghencea: "Se caută soluții"

La flash-interviu, după meci, Cristiano Bergodi, tehnicianul alb-vișiniilor, a subliniat faptul că elevii săi nu au evoluat atât de bine precum ar fi trebuit să o facă și a precizat că partida cu CSA Steaua ar fi trebuit câștigată.

De asemenea, italianul a evidențiat că va căuta soluții pentru înlocuirea lui Albion Rrahmani și Claudiu Petrila, doi jucători accidentați, pentru derby-ul de duminică din campionat cu FCSB.

Despre Cătălin Cîrjan, jucătorul împrumutat de la Arsenal, Cristiano Bergodi a specificat că a venit într-un mediu dificil și cu multă presiune și că îi va mai oferi șanse și pe viitor să evolueze.

„Nu am făcut un meci atât de reușit astăzi. Trebuia să câștigăm acest meci. Nu am jucat atât de bine cum ar fi trebuit să o facem. Știți, eu nu vorbesc în fața presei despre jucătorii mei. Am un lot bun, așa consider eu, dar astăzi nu am făcut un meci bun. Vom vedea, vom analiza, vom vorbi cu băieții. Astăzi, după cum am spus, nu a fost un meci reușit. Trebuie să jucăm mai bine. Chestiile tactice, tehnice nu le vorbesc.

(n.r. Vă îngrijorează că nu-i veți avea pe Rrahmani și Petrila cu FCSB?) Ok, acum lipsesc acești doi jucători. Nu pot să mă gândesc. Se caută soluții pentru a fi înlocuiți bine. Și Rrahmani, dar și Petrila. Asta e, s-au accidentat. Au avut un pic de ghinion. Vom prezenta oricum o echipă competitivă pe Arena Națională duminică. Astăzi, oricum, trebuia să câștigăm. CSA Steaua a avut mare ambiție. Vom vedea care au fost cauzele pentru acest meci mai puțin reușit.

Dacă am fi câștigat, era mai bine. Jucam cu CFR Cluj (n.r. în următoarea etapă a grupelor Cupei României). Acasă, în Giulești, am fi jucat un sfert de finală. În decembrie jucăm finala. Vom vedea. (n.r. cu FCSB) E foarte important. Pentru noi, pentru campionat. Orice rezultat va fi. Mai sunt câteva zile până duminică. Păcat de ziua de azi. Băieții știau că trebuie să câștige. Nu e vina nimănui.

Duminică nu ne vom prezenta ca victime. (n.r. Ce îi lipsește lui Cătălin Cîrjan?) El știe! I-am explicat. I-am zis că are nevoie să ofere tărie și agresivitate. A venit într-un mediu dificil cu presiune. Nu e ușor. În străinătate e un alt mediu, diferit. Va avea șanse să joace”, a spus Cristiano Bergodi.

Pentru CSA Steaua urmează meciul cu CSC Dumbrăvița din al doilea eșalon al României sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 11:00, în timp ce Rapid București se va duela cu FCSB pe Arena Națională duminică, 5 noiembrie, de la ora 20:30 în Superliga României.