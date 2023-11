„Nu mă așteptam la așa ceva!” Cătălin Cîrjan, despre postura de rezervă la Rapid: „Nu e un joc care mă caracterizează” 

Rapid rămâne neînvinsă în Cupă și campionat, însă a făcut un pas greșit în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei României. Giuleștenii nu au reușit să o învingă pe echipa lui Daniel Oprița, dar rămân momentan lideri în clasamentul grupei.

Cătălin Cîrjan: „Nu pot vorbi de evoluția mea, suntem 11 pe teren!”

Cătălin Cîrjan a vorbit la finalul meciului, dezamăgit de remiza obținută, dar și de faptul că nu a putut face mai mult pentru a ajuta echipa. Fotbalistul a vorbit și despre statutul de rezervă, dezvăluind că nu se aștepta să joace atât de puțin la Rapid.

„Suntem dezamăgiți, plecăm cu un punct de aici, părerea mea e că ne-am făcut singuri jocul greu, am intrat în jocul lor, am jucat mingi lungi, nu ne-am putut face jocul nostru și din păcate am luat doar un punct din această seară.

Nu pot să spun că mă așteptam la așa ceva, asta e cariera de fotbalist, muncesc în fiecare zi, dau totul și încerc să fiu zilnic mai bun. Nu am discutat cu antrenorul, îmi fac treaba la antrenament cât de bine pot, încerc mereu să fiu mai bun. Nu pot spune de evoluția mea, suntem 11 pe teren, am încercat să dau tot ce am mai bun, nu a fost un joc pentru mine, s-a jucat cu mingi lungi, la bătaie, nu e un joc care mă caracterizează.

Nu se pune problema să fiu afectat psihic, muncesc zilnic, cum am spus, echipa nu a făcut un joc foarte bun în seara asta. Cu siguranță ni s-a dat șansa pentru a primi un loc în primul 11, din păcate nu am profitat de ea, vedem ce facem mai departe.

Suntem foarte dezamăgiți, voiam să câștigăm și să păstrăm șanse mai multe de calificare, obiectivul e să batem CFR în meciul următor. Fiecare meci e important pentru mine, a fost o atmosferă frumoasă, fanii s-au auzit extraordinar și le mulțumim”, a declarat Cătălin Cîrjan la finalul meciului.

Fotbalistul împrumutat de la Arsenal a jucat în 11 meciuri pentru Rapid în acest sezon, având doar un assist. Cîrjan a fost rezervă neutilizată în 5 meciuri în campionat în acest sezon.

În urma acestui rezultat, Steaua obține primul punct în grupele Cupei României. Rapid ajunge la patru puncte și este lider în Grupa B, dar poate fi depășită de câștigătoarea derby-ului U Cluj - CFR Cluj.

Pentru Rapid urmează derby-ul cu FCSB din campionat, de pe Arena Națională, în timp ce Steaua se va deplasa la Timișoara pentru meciul cu CSC Dumbrăvița din Liga 2.