IMPRESIONANT! Coregrafie PE TOT stadionul pentru meciul anului! Ce s-a intamplat azi la un joc din Cupa

Fanii de la Hansa Rostock au vrut sa fie la inaltime pentru jocul cu Nurnberg din Cupa Germaniei.

Echipa din liga a 3-a vrea sa revina in top dupa aproape un deceniu in ligile inferioare. Fostul club de Bundesliga se afla in lupta pentru promovare, iar in Cupa i-a mers perfect pana acum.

La jocul cu Nurnberg, din saisprezecimi, suporterii au venit la stadion pentru un moment istoric. Au facut prima coregrafie pe tot stadionul din istoria clubului.