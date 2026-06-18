Fotoreporterii prezenți la meciurile din SUA, Canada și Mexic au surprins numeroase imagini memorabile. Detalii în galeria foto de mai jos.

Suporterii veniți din toate colțurile lumii și-au susținut echipele favorite cu pasiune. Printre ei s-au remarcat fanele care au atras instant atenția fotografilor și a camerelor TV.

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Fanele care au atras toate privirile la CM 2026 / Foto IMAGO

Programul Mondialului

Meciurile din faza grupelor se vor încheia pe 27 iunie. În 16-imi se vor califica 32 de echipe, după ce formatul a fost extins începând din acest an la 48 de echipe. Aceste meciuri vor avea loc între 28 iunie și 3 iulie.

Optimile de finală vor avea loc în perioada 3-7 iulie, iar sferturile se vor disputa între 9-12 iulie.

Semifinalele sunt programate pentru 14 și 15 iulie, iar ziua de 19 iulie este rezervată finalei de pe MetLife Stadium. Cu o zi înainte, pe 18 iulie, va avea loc finala mică de la CM 2026.