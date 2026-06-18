Suporterii veniți din toate colțurile lumii și-au susținut echipele favorite cu pasiune. Printre ei s-au remarcat fanele care au atras instant atenția fotografilor și a camerelor TV.
Fanele care au atras toate privirile la CM 2026
Fotoreporterii prezenți la meciurile din SUA, Canada și Mexic au surprins numeroase imagini memorabile. Detalii în galeria foto de mai jos.
Programul Mondialului
Meciurile din faza grupelor se vor încheia pe 27 iunie. În 16-imi se vor califica 32 de echipe, după ce formatul a fost extins începând din acest an la 48 de echipe. Aceste meciuri vor avea loc între 28 iunie și 3 iulie.
Optimile de finală vor avea loc în perioada 3-7 iulie, iar sferturile se vor disputa între 9-12 iulie.
Semifinalele sunt programate pentru 14 și 15 iulie, iar ziua de 19 iulie este rezervată finalei de pe MetLife Stadium. Cu o zi înainte, pe 18 iulie, va avea loc finala mică de la CM 2026.