Tocmai a fost anuntata viitoarea echipa a lui Cristiano Ronaldo?! Anuntul facut de mama superstarului de la Real

Sa fie PSG sau muntele de milioane al chinezilor?

Niciuna! "Mi-ar placea ca fiul meu sa se intoarca la Manchester United!", spune mama lui Cristiano, Dolores Aveiro, intr-un interviu acordat Le Parisien.

Ronaldo e ferm in decizia de a parasi Madridul in aceasta vara, scriu ziarele din Portugalia. Are multe oferte dintre care sa aleaga.

"Cristiano nu m-a intristat niciodata, mereu mi-a facut bucurii pentru ca a castigat foarte multe lucruri. Mi-ar placea sa-l vad dinnou la Manchester United pentru ca acolo a fost foart ebine primit", a spus Dolores Aveiro.

Mama lui Cristiano le-a povestit francezilor despre o latura nestiuta a fiului sau.

"Fiul meu plange foarte usor. Daca e un prieten de-al nostru in casa si ne povesteste despre vreo problema familiala sau despre vreo boala, daca vede la TV imagini cu copii aflati in suferinta, Cristiano plange imediat", a ami dezvaluit femeia.