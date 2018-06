Wanda nu se dezminte! "Bomba lui Icardi" il consoleaza pe atacant in vacanta, dupa ce Messi l-a lasat sa vada Mondialul la TV

Mauro Icardi (25 de ani), golgheterul ultimelor sezoane din Serie A, nu a fost luat de selectionerul Argentinei la Campionatul Mondial.

Icardi a dat 100 de goluri in 159 de meciuri pentru Inter Milano, dar nu are loc in nationala Argentinei! Varful de 25 de ani nu a fost luat la turneul final din Rusia, iar "gurile rele" spun ca motivul sta de fapt in faptul ca acesta nu are o relatie prea buna cu Messi.

Icardi i-a furat sotia, pe Wanda Nara, lui Maxi Lopez, un alt fost international argentinian si jucator al Barcelonei, care este amic cu Messi. Din acest motiv, varful lui Inter a ratat Cupa Mondiala.

Ramas pe dinafara lotului Argentinei, Icardi a plecat in vacanta cu iubita sa in Insulele Seychelles.

Din vacanta, Wanda a postat, cum a mai facut-o de-a lungul timpului, cateva fotografii fierbinti alaturi de varful sudamerican.

Wanda a postat chiar si o poza cu atacantul gol, la dus.

