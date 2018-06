Neuer RUPE TACEREA! Portarul nemtilor, despre problemele din echipa: "Sunt lucruri pe care trebuie sa ni le spunem unul altuia in fata"

Portarul nemtilor, Manuel Neuer, capitan al echipei nationale a Germaniei, a vorbit despre intrunirea pe care nemtii au avut-o marti, la Vatutinki.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Neuer a explicat ca insusi jucatorii nationalei Germaniei sunt principalii lor critici.

"Tocmai am avut reuniunea de echipa si am vorbit despre lucrurile pe care putem sa le imbunatatim. Exista, totodata, multe lucruri pe care trebuie sa ni le spunem unul altuia in fata. Face parte din munca de echipa", a explicat portarul nationalei Germaniei si al celor de la Bayern Munchen.

"Noi suntem principalii nostri critici si suntem suparati pe noi insine, dezamagiti de prestatia noastra impotriva Mexicului", a continuat Neuer.

Portarul de 32 de ani a marturisit ca niciodata jucatorii nationalei Germaniei nu au comunicat atat de mult ca in prezent si considera ca acesta este un lucru bun. "Sunt multi jucatori care vor sa se implice, vrem si trebuie sa privim urmatoarele partide cu optimism", a declarat Neuer.

Acesta considera ca Germania nu mai are nevoie de un alt semnal de alarma si ca echipa poate iesi din grupe. "De acum totul trebuie tratat ca o finala. Vom demonstra asta impotriva Suediei", considera portarul nemtilor.

Germania se afla la Mondialul din Rusia in grupa F, alaturi de Suedia, Mexic si Coreea de Sud. Nemtii au fost protagonisti ai uneia dintre cele mai mari surprize din primele confruntari de la Mondial, dupa ce au pierdut primul lor meci din grupe in fata Mexicului, scor 0-1.