"Este RASIST!" Imaginea revoltatoare postata de fostul patron al lui Tottenham la meciul Senegalului! Mii de oameni i-au cerut sa o stearga

Miliardarul a postat o imagine considerata rasista pe internet.

Alan Sugar, cel care a fost patronul celor de la Tottenham Hotspur intre 1991 si 2001, a creat un scandal pe internet dupa ce a postat o imagine considerata rasista de mii de oameni. Inainte de meciul dintre Senegal si Polonia, partida castigata de africani cu 2-1, Lordul Alan Sugar a postat o imagine modificata cu echipa Senegalului.

Sugar a scris pe imaginea cu echipa de start sub care se afla un covocar cu ochelari si genti: "Recunosc cativa dintre acesti tipi de o plaja din Marbella. Niste tipi cu multe resurse". Postarea a avut reactii negative, utilizatorii cerandu-i sa o stearga.

Actrita si guru in fitness, Kelechi Okafor, a reactionat la randul ei: "Este unul dintre acei oameni ignoranti care considera ca nu pot fi rasisti pentru ca au crescut in saracie. Postarea este rasista insa el sustine ca nu are de ce sa-si ceara scuze".

Sugar a reactionat si el: "Nu inteleg de ce mi-as cere scuze. Este o gluma!" Pana la urma, valul de reactii negative l-au facut sa stearga postarea: "Tocmai citeam reactiile la postarea mea amuzanta despre un tip de pe plaja din Marbella. Se pare ca a fost interpretata intr-un mod gresit. Sincer nu pot sa inteleg asta, cred ca a fost amuzanta. Insa am sters-o" a spus Sugar. Acesta a intrat apoi si intr-un schimb de mesaje cu un reporter BBC.

Magnatul Alan Sugar este in top 100 al miliardarilor din Marea Britanie, avand o avere de aproximativ 1.15 miliarde de lire sterline.