E cel mai vizualizat clip al MOMENTULUI in lume! Ce a facut aceasta BUNICUTA din Mexic pentru a se asigura ca nationala castiga in fata Germaniei

Pe net circula o inregistrare a unui moment fabulos petrecut in Mexic. O bunicuta i-a binecuvantat pe toti jucatorii nationalei din fata televizorului. A fost contributia ei la victoria de senzatie reusita de mexicani.



I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE