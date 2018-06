20 in 20 de ani. Ce s-a mai intamplat de cand Romania nu a mai fost la Mondial

Romania a fost prezenta ultima data la un Campionat Mondial de fotbal, la editia din 1998.

1. Rapid, "U" Craiova, FC Arges, Petrolul, Sportul Studentesc, Farul, FC Brasov, "U" Cluj, UTA, Poli Timisoara, Poli Iasi, Unirea Urziceni, FCM Bacau, Ceahlaul, Foresta, FC Bihor, Gloria Bistrita, Progresul, Jiul Petrosani, Corvinul Hunedoara, Unirea Alba Iulia, Otelul Galati, ASA Tg. Mures, Olimpia Satu Mare, FCM Resita, FC Vaslui, Chindia Targoviste sunt echipele de traditie din fotbalul romanesc care s-au desfiintat cel putin o data in ultimele doua decenii.



2. Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) si Leo Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) au castigat fiecare cate 5 Baloane de Aur. Ceilalti castigatori ai trofeului in aceasta perioada sunt Zinedine Zidane (1998), Rivaldo (1999), Luis Figo (2000), Michael Owen (2001), Ronaldo (2002), Pavel Nedved (2003), Andrei Sevcenko (2004), Ronaldinho (2005), Fabio Cannavaro (2006) si Kaka (2007).



3. In 1998, Donald Trump spunea ca intr-o zi va candida din partea Partidului Republican la presedintia SUA, pentru ca acesta "are cei mai prosti votanti din lume". In 2016, a candidat din partea formatiunii respective si a devenit al 45-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii.



4. In data de 29 martie 2004, Romania devenea membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), cea mai mare alianta militara din istorie. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a avut loc la 1 ianuarie 2007, iar cetatenii romani nu mai au nevoie de viza pentru a calatori in statele membre ale UE. Pe 7 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea ajungea la Bucuresti. Momentul a fost unul istoric, fiind pentru prima data de la Marea Schisma (1054), cand un papa catolic a vizitat o tara preponderent ortodoxa.



5. In acesti 20 de ani, diverse dispozitive si tehnologii au devenit disponibile pe scara larga consumatorilor din Romania: internetul, televiziunea prin cablu, smartphone-ul, PC-ul, laptopul, televizorul cu plasma, LCD sau LED, site-urile de streaming video de filme si programe de televiziune, posibilitatea comenzilor online pentru mancare, servicii si produse, tehnologia wi-fi, Facebook-ul si celelalte retele de socializate, aplicatiile de taxi, inchiriere de masini si car sharing, rezervarea pe internet pentru bilete de avion, camere de hotel si sejururi, cardurile de credit, plata on-line a facturilor, impozitelor si taxelor (ultimele doua cel putin teoretic) etc. De asemenea, au aparut lucruri care nu pareau posibile in 1998 - masina cu propulsie hibrida sau electrica, automobilul fara sofer, turismul spatial, tehnologie avansata pentru captarea energiei solare si eoliene, magazinele sau ghiseele fara angajat uman, economia in retea, cinematograful de la 3D la 9D si XD etc.



6. Dupa atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, SUA au inceput asa-numitul "War on Terror" (Razboiul Impotriva Terorii) in Afganistan (2001-prezent), Nord-Vestul Pakistanului (2004-prezent), Iraq (2003-2011) si Libia (2011), cu conflicte secundare in Yemen (2003-2011) si Siria (2011-prezent). Mai tarziu a fost declansata "Arab Sping" (primavara Araba), care a generat proteste, razboaie civile sau interventii militare straine, incepand cu 2010, in Tunisia, Egipt, Bahrein, Kuweit, Liban, Oman, Maroc, Iordania, Arabia Saudita, Sudan si Mauritania. In acest timp, milioane de civili au fost ucisi si la fel de multi s-au transformat in refugiati, fiind indepartati sau incercandu-se debarcarea de la putere a unor conducatori totalitari, precum Saddam Hussein (Iraq), Muammar Gaddafi (Libia), Hosni Mubarak (Egipt), Zine El Abidine Ben Ali (Tunisia), Ali Abdullah Saleh (Yemen), Abdullah II bin Al-Hussein (Iordania) sau Bashar al-Assad (Siria). In 2011, a fost executat si Osama Bin Laden, fondatorul si liderul gruparii teroriste Al-Qaeda, in timpul unei operatiuni a trupelor speciale americane.



7. Mircea Sandu si Dumitru Dragomir nu mai sunt la conducerea fotbalului romanesc. In martie 2014, Sandu a pierdut conducerea FRF, dupa ce a anuntat ca renunta la post dupa 24 de ani la sefia institutiei si l-a sustinut pe Gica Popescu la alegerile pentru aceasta functie. Dupa ce Popescu a fost condamnat cu o zi inainte de alegeri la 3 ani, 1 luna si 10 zile de inchisoare cu executare in "Dosarul Transferurilor", Sandu l-a mai sustinut pe Ionut Lupescu, la alegerile din primavara acestui an, dar si acesta a pierdut in fata lui Razvan Burleanu. Dragomir a pierdut alegerile pentru presedintia LPF, in noiembrie 2013, dupa 17 ani in fruntea institutiei, in fata lui Gino Iorgulescu. De atunci, cei doi au fost cercetati si pusi sub acuzare de procurori in mai multe dosare penale.



8. Grecia (2004) si Portugalia (2016) au castigat Campionatul European de Fotbal. Printre surprizele de la cele 5 editii de Campionat Mondial la care nationala Romaniei a lipsit se numara Uruguay (locul 4, 2010), Turcia (locul 3, 2002) si Coreea de Sud (locul 4, 2002).



9. Gica Hagi si Gica Popescu, capitanii echipei din 1998, s-au lasat de fotbal si baietii lor, Ianis (19 ani) si Nicolas (15 ani), au fost convocati la echipele nationale de juniori ale Romaniei.



10. Daca la Mondialul din 1998, "tricolorii" au jucat cu mingea "Tricolore", ei au rata intalnirile cu baloanele oficiale furnizate de sponsorul tehnic Adidas pentru editiile urmatoare: Fevernova (2002), Teamgeist (2006), Jabulani (2010), Brazuca (2014) si Telstar 18 (2018).



11. In timp ce Romania a lipsit de la turneul final al Campionatelor Mondiale, acolo au ajuns alte tari fara mare traditie in acesta privinta - Bosnia & Hertegovina, China, Costa Rica, Trinidad & Tobago, Angola, Togo, Ucraina, Grecia, Algeria, Slovenia, Slovacia, Coreea de Nord, Honduras, Panama sau Islanda.



12. In ultimii 20 de ani, s-a schimbat topul celor mai scumpi jucatori romani. Ierarhia este condusa de Niculae Stanciu (9,8 milioane euro, 2016, de la FCSB la Anderlecht), urmat de Vlad Chiriches (9,5 milioane euro. 2013, de la FCSB la Tottenham), Florin Gardos (6 milioane euro, 2014, de la FCSB la Southampton), Cristian Sapunaru (6 milioane euro, 2008, de la Rapid la FC Porto) si Bogdan Stancu (5,7 milioane euro, 2011, de la FCSB la Galatasaray).



13. In Liga 1 au cucerit titlul urmatoarele echipe: FCSB (2001, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015), Dinamo (2000, 2002, 2004, 2007), CFR Cluj (2008, 2010, 2012, 2018), Rapid (1999, 2003), Unirea Urziceni (2009), Otelul Galati (2011), Astra Giurgiu (2016) si Viitorul Constanta (2017). Cupa Romaniei a fost castigata de: Dinamo (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012), CFR Cluj (2008, 2009, 2010, 2016), Rapid (2002, 2006, 2007), FCSB (1999, 2011, 2015), Petrolul (2013), Astra Giurgiu (2014), FC Voluntari (2017) si CSU Craiova (2018).



14. In ultimii 20 de ani, au decedat mai multi fotbalisti pe teren: Stefan Vrabioru (1999), Biro Ferenc (1999), Gabriel Talpos (2000), Catalin Hildan (2000), Cristian Neamtu (2002), Alin Paicu (2005), Mihai Baicu (2009), Alexandru Iatan (2009), Andrei Pricop (2010), Andrei Mutulescu (2011), Chinonso Ihelwere Henry (2012), Patrick Ekeng (2016) si Emanuel Ciupercea (2017). In ciuda asteptarilor, aceste tragedii nu au imbunatatit decat in foarte mica masura actul medical de preventie pentru sportivii de performanta.



15. In 1998, PIB-ul Romaniei era de 338.000.000.000.000 lei vechi ROL (37,4 miliarde euro), in timp ce in 2017 a atins valoarea de 842.500.000.000 de lei noi RON (180,8 miliarde euro, de aproape 5 ori mai mult). Valoarea produsului intern brut este principalul indicator folosit pe plan mondial pentru a masura dimensiunea unei economii.



16. Am ajuns la 20 de ani de pauza si in ceea ce priveste arbitrii delegati sa conduca meciuri la Campionatele Mondiale. Ultimul "central" roman prezent la un turneu final de Campionat Mondial a fost Ioan Igna, in 1986, in Mexic, unde a condus doua partide, printre care si sfertul de finala Brazilia - Franta. Nicolae Grigorescu s-a aflat printre asistentii selectionati pentru Mondialul din 1998, desfasurat in Franta, unde a oficiat in cinci partide, inclusiv din fazele eliminatorii.



17. Incepand cu anul 2000, s-au facut numeroase descoperiri in medicina: planul complet al Proiectului Genomului Uman (The Human Genome Project) a fost finalizat (2000); a fost realizata prima teleoperatie, cu un medic aflat in afara salii de spital (2001); implementarea legilor anti-fumat (2004); primul vaccin HPV (virusul Papiloma uman, 2006); primul vaccin anti-rotaviral (2006); prima proteza vizuala - ochi bionic (2007); primul transplant total de fata (2008); primul rinichi crescut in vitro (2013); primul ficat dezvoltat din celule stem (2013); primul pancreas creat in mod artificial (2016); dezvoltarea aproape in fiecare an a unei noi clase de antibiotice.



18. In cinematografia noastra a aparut Noul Val Romanesc. In 2004, regizorul Catalin Mitulescu a castigat cu scurt-metrajul ''Trafic'', Palme d'Or-ul la Cannes, iar filmul de absolvire al lui Corneliu Porumboiu, ''Calatorie in oras'', a fost distins cu premiul al doilea la sectiunea Cinefondation. In 2005, pelicula ''Moartea Domnului Lazarescu'' de Cristi Puiu a primit Premiul ''Un Certain Regard''. In 2006, Corneliu Porumboiu a obtinut premiul Camera D'or si Label Europa Cinemas pentru ''A fost sau n-a fost?'', iar Dorotheea Petre a castigat premiul pentru cea mai buna actrita in sectiunea ''Un Certain Regard'', pentru prestatia sa din filmul ''Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii''. In 2007, ''4 luni, 3 saptamani si 2 zile'' al regizorului Cristian Mungiu a castigat Palme d'Or-ul, dar si premiile acordate de Federatia Internationala a Presei Cinematografice si de administratia educatiei nationale din Franta. In acelasi an, Cristian Nemescu a primit premiul ''Un certain regard" pentru filmul sau ''California Dreamin' (nesfarsit)''. La Festivalul de Film de la Berlin, filmul romanesc "Pozitia copilului" a castigat premiul Ursul de aur, in 2013. Radu Jude a castigat Ursul de Argint pentru cea mai buna regie cu lungmetrajul "Aferim!", in 2015, iar regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", in 2018.



19. Pe 21 decembrie 2000, Regina Beatrix a Olandei a promulgat prima lege privind casatoria intre persoane de acelasi sex, acesta intrand in vigoare la 1 aprilie 2001, cand a fost completata cu dreptul cuplurilor sa adopte copii. Pe 5 iunie, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a obligat statele membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, sa nu impiedice libertatea de sedere a unui cetatean al Uniunii prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, cetatean al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor. Decizia a fost data in cauza privindu-i pe cetateanul roman Relu Adrian Coman si pe partenerul sau de acelasi sex, cetateanul american Robert Clabourn Hamilton.



20. Incepand cu 2008, Romania a trecut printr-una dintre cele mai puternice crize economice din istoria sa. In decembrie 2008, tara avea un deficit de 5,2%, iar in martie 2009 s-a apelat la ajutorul FMI. Cheltuielile cu salariile bugetarilor urcasera pana la aproape 8,5% din PIB (fata de 6,3%, in 2006), iar sectorul bugetar numara aproape 1,4 milioane de persoane! De asemenea, un studiu al Consiliului Fiscal arata ca, daca in 2005 diferentele de salariu brut de la stat fata de privat erau la 60%, in 2008, dupa 3 ani ai guvernului Tariceanu, acestea urcasera la aproape 100%. In plus, doar in 2007 pensiile au crescut in total cu 32%, consumand banii din cresterea economica. In 2010, Guvernul Boc, care l-a inlocuit pe cel condus de Tariceanu, lua unele dintre cele mai dure masuri de austeritate: salariile bugetarilor s-au taiat cu 25%, beneficiile sociale au scazut cu 15%, iar TVA-ul a fost majorat de la 19% la 24%. In acelasi timp, nivelul saraciei a crescut, puterea de cumparare a populatiei a stagnat, peste 100.000 de companii au intrat in insolventa, iar rata somajului s-a dublat pe perioada crizei. Si astazi se mai resimt efectele: populatia activa este cu 800.000 de persoane mai redusa decat in 2008, numarul de salariati este cu 2,8 milioane mai mic si moneda nationala este semnificativ depreciata fata de principalele valute. Intre 2007 si 2017, aproximativ 4 milioane de romani au emigrat din motive economice, ceea ce ne plaseaza pe al doilea loc la nivel mondial ca rata a emigrarii, dupa Siria (tara afectata de un razboi civil sangeros). Se apreciaza ca Romania a pierdut in aceasta perioada intre 362 miliarde de euro si 700 de miliarde de euro ca urmare a depopularii!