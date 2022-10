Vicecampioana României și-a lăsat acasă șapte titulari pentru deplasarea din Danemarca, în meciul tur cu Silkeborg din grupele UEFA Europa Conference League. Nicolae Dică a ales să le acorde mai multe minute jucătorilor pe care nu i-a folosit atât de mult în acest sezon, însă echipa nu a reușit să aibă nici măcar un șut pe poartă.

După umilința de joi seară au curs valul de critici atât la adresa echipei, cât și la adresa conducerii pentru deciziile luate și pentru declarațiile în care anunțau că se focusează exclusiv pe campionat de acum înainte.

Gigi Becali tună și fulgeră după umilința cu Silkeborg

Gigi Becali a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și www.sport.ro despre umilința echipei sale, arătându-se siderat de cum s-au prezentat jucătorii. Patronul vicecampioanei a spus că nu se aștepta niciodată la o asemenea prestație și și-a exprimat regretul față de decizia de a menaja fotbaliști.

Finanțatorul a avut cuvinte extrem de dure la adresa jucătorilor folosiți de Nicolae Dică, jucători în schimbul cărora a plătit sute de mii de euro.

„Dacă știam că sunt atât de slabi, niciodată în viața mea nu făceam așa ceva, dar nu mi-am închipuit că vor fi așa de slabi. Doar nu au fost niște jucători acolo care vezi Domnule sunt niște rebuturi. Au fost jucători pe care am dat bani, sute de mii, milioane de euro am dat. Dacă ei atât de slabi sunt, nu știu acum.

Într-un fel, mă bucur că știu unde mă aflu, știu ce am în curtea mea. Da, îmi pare rău că am trimis așa, nu am știut. Am crezut că o să jucăm acolo, că o să facem și noi față, dar să fii atât de praf, în halul ăsta de jucători, de doi lei și de doi bani nu am crezut.

Eu am dat milioane de euro pe ei, ce, au fost jucători luați liberi? Pe ăștia nu îi mai vezi, păi cum să îi mai vezi? Nu știam că e așa ceva, îmi pare rău de ce am făcut”, a declarat Gigi Becali pentru PRO TV și www.sport.ro.

VIDEO - Rezumatul meciului Silkeborg - FCSB