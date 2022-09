Roș-albaștrii au obținut primul punct în grupele UEFA Europa Conference Leaue, după remiza fără gol de pe Arena Națională. FCSB a reclamat un penalty în prima repriză, după un fault al portarului belgienilor la Joyskim Dawa, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Astfel, vicecampioana României este obligată să câștige în duelul cu Silkeborg pentru a păstra șanse reale la calificarea în primăvara europeană.

Ce a spus Nicolae Dică după remiza cu Anderlecht

Nicolae Dică a vorbit la finalul partidei despre rezultatul obținut, mulțumit de desfășurarea partidei și de punctul scos pe Arena Națională în fața belgienilor.

„Într-adevăr, un 0-0 dar a fost un meci bun din partea noastră, chiar dacă am schimbat mulți jucători față de campionat, am venit cu mulți jucători tineri, mă refer la jucători de 2003, 2001. Băieții au dat totul, am încercat să câștigăm jocul, ne-am creat ocazii de a marca, într-adevăr și-au creat și ei, păcat că nu am reușit să marcăm. Băieții au avut o atitudine bună.

În Anglia am primit un penalty contra noastră care nu a fost, acum nu primim acest penalty pentru noi care am înțeles că nu a fost clar. Asta e, așa au decis arbitrii, nu mai putem să întoarcem nimic acum. Asta vorbeam și noi acum, de VAR, când am avut nu ni s-a dat, am înțeles că cu Voluntari am avut un penalty acolo, nu ni s-a dat, acum penalty clar dar nu am avut VAR.

Am reușit un rezultat bunicel, să spun, nu bun. Eu zic că este un rezultat echitabil până la urmă. Ne jucăm șansa, intrăm la fiecare meci să dăm totul, oricine intră pe teren, că intră un jucător tânăr, că intră unul cu experiență, trebuie să dea totul pe teren.

Am avut meciuri din trei în trei zile, nu am avut perioadă de odihnă. Pantea nu cred că e accidentat, a avut crampe, Edjouma a avut o mică jenă în timpul jocului, dar vom vedea dacă e ceva la el.

A fost senzațională întâlnirea cu Neșu din vestiar, mă bucur că l-am văzut, că este bine și pozitiv. Mă bucur că e ok.

Noi am avut niște adversari puternici, vorbim de West Ham, echipă din Anglia cu buget de câteva sute de milioane, cu Anderlecht, buget de 6-7 ori mai mare decât al nostru. Chiar și cei din Danemarca, Silkeburg, sunt o echipă foarte bună, vă spun 100% că am analizat meciul lor cu Anderlecht și am văzut. Noi suntem după 5 ani în grupe în Europa, acesta era obiectivul, mă bucur că am reușit să ajungem și încercăm să scoatem cât mai mult din această grupă.

Mă bucur că au venit fanii la meci, că ne-au încurajat. Le mulțumim că sunt întotdeauna alături de noi, că vin la jocuri, sperăm să le arătăm rezultate pozitive și să rămână în continuare alături de noi”, a spus Nicolae Dică la finalul meciului.

Clasament grupa B Conference League

1. West Ham - 6p (golaveraj 6-3)

2. Anderlecht - 4p (1-0)

3. FCSB - 1p (1-3)

4. Silkeborg - 0p (2-4)

FCSB | Rezultate și programul grupei B din Conference League

Runda 1: 8 septembrie: West Ham - FCSB 3-1

Runda 2: 15 septembrie: FCSB - Anderlecht 0-0

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham