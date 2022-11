„Am zis că nu am nicio șansă să joc”. Cum a reușit Yuri Matias să se pună pe picioare după accidentarea din meciul cu Rapid

Yuri Matias s-a accidentat în minutul 43 în înfrângerea 1-2 cu Rapid București de pe stadionul „Giulești”, însă a revenit extrem de rapid și a fost apt pentru jocul CFR-ului din Conference League cu FC Ballkani.

După meci, fundașul brazilian a evidențiat faptul că îi mulțumește staff-ului și lui Viorel Boncoi, kinetoterapeutul CFR-ului, pentru că a fost pus atât de rapid pe picioare.

„Sunt foarte fericit că am reușit să ne atingem obiectivul nostru, sunt foarte bucuros.

A fost o săptămână grea pentru mine, am avut acea lovitură la meci. Când m-am trezit luni am zis că nu am nicio șansă să joc, dar vreau să mulțumesc staff-ului și lui Vio (n.r. Viorel Boncoi, kinetoterapeut CFR).

În două zile am fost aproape 100% și am reușit să joc. După accidentare am făcut recuperare luni și am văzut că nu mi-am fracturat nimic. Ce a făcut el a fost minunat”, a spus Yuri Matias după meci.

Câți bani a încasat CFR Cluj după ce s-a calificat în primăvara europeană din Conference League

CFR Cluj a învins-o pe FC Ballkani grație reușitei lui Boateng din minutul 17 și s-a calificat mai departe în playoff-ul competiției, dintr-o grupă în care au mai participat Slavia Praga și Sivasspor.

Ardelenii au ratat și un penalty, executat de Ciprian Deac de două ori, însă kosovarii nu au reușit să pătrundă prin compartimentul defensiv trimis de Dan Petrescu în Gruia, iar meciul s-a terminat 1-0 pentru CFR Cluj.

Pentru calificarea în playoff, campioana României a primit de la UEFA 300,000 de euro, iar pentru faptul că a terminat pe poziția secundă, au mai intrat 325,000 de euro în conturi.

CFR Cluj a înregistrat trei victorii, iar asta l-a făcut pe Neluțu Varga, patronul grupării dirijate de Dan Petrescu, să încaseze 1,5 milioane de euro.

Egalul din prima etapă a grupelor Conference League cu FC Ballkani le-a adus ardelenilor 166,000 de euro. Suma totală încasată de CFR Cluj a fost, astfel, de aproape 2,3 milioane de euro.