Campioana României ce a învins formaţia FC Ballkani cu scorul de 1-0, pe Stadion "Dr. Constantin Rădulescu", clasându-se pe locul secund în Grupa G.

Ghanezul Bismark Adjei-Boateng (minutul 17) a marcat golul victoriei. Clujenii au avut şansa de a tranşa meciul, primind penalty în minutul 32, când Malele a fost ţinut în careu de Emerllahu. Ciprian Deac a executat slab şi portarul Frasheri a apărat, căpitanul CFR-ului nereuşind să transforme nici la repetarea loviturii de pedeapsă, când a tras şi mai slab.

Campioana României a făcut un excelent joc tactic, apărându-se exact după ce a marcat în faţa unei echipe care a avut o posesie covârşitoare (68%-32%), dar care rareori a ameninţat poarta lui Scuffet.

VIDEO | Ce a declarat Andrei Burcă după calificarea în primăvara europeană

"Merităm să fim în primăvara europeană, o arată și clasamentul. Am început puțin greoi grupa, dar ne-am revenit pe parcurs și ne-am atins obiectivul. Mulțumim publicului, a fost senzațional. Când îi avem în spate putem face performanțe împreună. În mai am avut o finală cu Craiova foarte dificilă ca să luăm campionatul, a fost și meciul cu Maribor cu presiune, ca să ne calificăm, iar acum, cea mai importantă partidă din finalul anului.

Noi nu avem voie să batem mai mult de 1-0, e scorul nostru preferat, de asta a bătut Cipri penalty-urile. Am avut și eu o ocazie mare, important că am câștigat, că suntem în primăvara europeană. Ne pare rău că anul trecut nu am făcut o figură frumoasă. Acum ne-am propus să facem puncte pentru noi, pentru țară, pentru coeficient", a spus fundașul campioanei pentru PRO TV.