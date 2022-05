Italienii s-au impus în prima finală UEFA Conference League din istorie, iar victoria a fost cu atât mai specială cu cât a fost primul trofeu european pentru gruparea din capitala Italiei. Jose Mourinho a reușit să câștige astfel primul său trofeu pe banca lui AS Roma, chiar la primul său sezon, abia fiind capabil să își stăpânească emoțiile la final.

Jose Mourinho a dezvăluit ce va face din sezonul următor

Antrenorul portughez a vorbit la finalul meciului, vizibil fericit pentru victoria obținută. Mourinho a analizat parcursul echipei sale până în finala Conference League, dezvăluind că va rămâne la AS Roma și în sezonul următor, chiar dacă va primi și alte oferte.

„Sunt multe lucruri care îmi trec prin minte acum. Sunt la Roma de 11 luni și am înțeles imediat unde mă aflu. Așa cum le-am spus și băieților, în Torino, în vestiar, am făcut ce trebuia să facem, treaba noastră, însă astăzi nu a fost muncă, azi a fost istorie și am scris istorie. Conference League e o competiție pe care am crezut că o vom câștiga din start, am devenit încet din ce în ce mai puternici și am întâlnit echipe din ce în ce mai puternice, însă ținteam la treofeu, am sacrificat câteva puncte în campionat, fără să pierdem calificarea în Europa League.

Voi rămâne aici, chiar dacă vor veni oferte, vreau să rămân la Roma și trebuie să înțelegem ce vor conducătorii din sezonul următor, pentru a putea continua în acest ritm, să ne definim direcția pentru sezonul următor. Mă simt ca un jucător de-al Romei, ca un fan al lui Inter, Chelsea, sunt nebun după Real Madrid, însă cu tot respectul pentru cluburile la care am lucrat, simt 100% echipa Romei.

Astăzi mi s-a spus că m-am alăturat domnului Trapattoni, am câștigat în trei decenii diferite, iar asta mă face să mă simt bătrân, însă acum merg în vacanță, stau pe plajă, în fața casei și mă gândesc la toate aceste lucruri”, a declarat Jose Mourinho conform tuttomercatoweb.

Întrebat cum se simte după ce a reușit să câștige un trofeu alături de Roma încă din primul sezon, portughezul a oferit un răspuns sincer, dezvăluind cât de special este trofeul pentru el.

„Lucrul incredibil la cariera mea, pe lângă victoriile cu Manchester United, a fost când am câștigat cu Porto, Inter și acum cu Roma, e ceva special. E ușor să câștigi atunci când se așteaptă toată lumea, dar e special să câștigi când faci ceva istoric. Sper ca fanii să ne aștepte și să sărbătorească alături de noi”, a adăugat antrenorul.