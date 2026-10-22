Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) poate privi în urmă cu mari motive de mândrie, când își analizează bilanțul sportiv din anul 2026.
În sezonul în care a împlinit 36 de ani, cea mai bună jucătoare de tenis a țării, la ora actuală, a atins, în premieră, borna a patruzeci de victorii adunate într-un an calendaristic.
Sorana Cîrstea, 40 de victorii, în 56 de meciuri, în 2026, cu două turnee rămase de jucat
Până în 2026, Sorana Cîrstea bifase șase sezoane în care adunase 30 sau mai multe succese, într-un an, iar precedentul record era de 34 de meciuri câștigate, stabilit în urmă cu un deceniu.
Cu titlu WTA cucerit la Cluj-Napoca, semifinală jucată în turneul WTA 1000 de la Roma și sfert de finală atins la Roland Garros, urmat de o optime de finală jucată la US Open, Sorana Cîrstea a adunat patruzeci de partide încheiate cu scor favorabil, înregistrând, până la această oră, un procentaj al victoriilor de peste 71%, în ceea ce privește duelurile avute în acest an.
Sabalenka, Răducanu, Ostapenko, Noskova, Mertens, Shnaider, pe lista „victimelor” Soranei Cîrstea
Numărul de patruzeci de victorii nu a putut fi semnat întâmplător. Sorana Cîrstea și-a demonstrat nu doar perseverența, ci abilitatea în joc, la Transylvania Open, unde a nimicit, scor 6-0, 6-2, în finala turneului, o fostă campioană de Grand Slam, Emma Răducanu.
Sorana Cîrstea și-a etalat marea forță psihică în meciul cu Arina Sabalenka de la Roma, învingând numărul unu mondial de la ora disputării jocului printr-o revenire de la 0-1 la seturi.
Au fost victorii ușor trasate cu foste finaliste de Grand Slam, precum cea cu Jasmine Paolini, din turul trei al Openului American, dar și partide adjudecate în fața unora din cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații, între care Linda Noskova - campioană la Wimbledon - și Sara Bejlek.
Elise Mertens, Diana Shnaider - jucătoare alături de care Sorana Cîrstea luptă pentru un loc de rezervă la Turneul Campioanelor - au fost de asemenea „victime” ale jocului exact al româncei, din acest an.