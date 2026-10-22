În acest moment, Craiova ocupă poziția a 21-a, în timp ce Inter este pe locul 33.

Dacă nu știm de unde s-o luăm pe Inter Club d’Escaldes, să ne aducem aminte de înfrângerea administrată anul trecut FCSB-ului, 2-1 în Andorra, în preliminariile UCL, și cât de dificil a eliminat-o, într-un final, echipa românească, după 3-1 la București.

Echipe probabile:

Escaldes : J. Diaz - Pochettino, A. Sanchez, Hernandez, J. Torres - Molina, Alonso, Lopez - Berlanga, Chouaib, Sidibe

: J. Diaz - Pochettino, A. Sanchez, Hernandez, J. Torres - Molina, Alonso, Lopez - Berlanga, Chouaib, Sidibe Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Teles, Băluță, Bancu (cpt.) - Cicâldău, Al Hamlawi, Elisor

Casele de pariuri merg pe mâna Universității la victorie, oferindu-i o cotă de 1.55.

Egalul este cotat cu 4.45.

Inter este cotată cu 6.50 pentru o eventuală victorie.

Ambele echipe marchează - 1.90.

Cei de la Inter vin după o victorie în campionat, cu scorul de 4-2, împotriva celor de la Atletic Escaldes.

Craiova s-a impus și ea în ultimul joc de Superligă, 2-0 contra Farului Constanța.

Nu există niciun meci direct între cele două formații.

Primele 8 echipe clasate în clasamentul Conference League la final merg mai departe în optimile de finală, iar următoarele 16 joacă un play-off pentru a stabili adversarele celor 8.

Meciul se va disputa pe Estadi de la FAF, unde gazonul este hibrid.

Christos Vergetis din Grecia va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 5,72 cartonașe galbene și 0,32 roșii.