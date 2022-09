Ștefan Târnovanu a comis penalty-ul din care West Ham a egalat, 1-1, însă decizia arbitrului e una controversată. La reluări s-a văzut cum atacantul Cornet a intrat în portarul transferat de FCSB de la Poli Iași.

Ulterior, Târnovanu a avut trei intervenții salvatoare.

"Am început jocul cfoarte bine, am reușit să fim siguri în apărare, am intrat la pauză cu un 1-0 nesperat. Un penalty care eu cred că nu a fost, eu am atins mingea, o să mă uit și eu la reluări.

Apoi am căzut și fizic, și mental, iar ulterior s-a văzut ce forță au avut. Cred că meritam măcar un egal, îmi pare rău că n-am reușit", a declarat Târnovanu, la Pro Arena.

VIDEO - REZUMAT West Ham - FCSB 3-1

FCSB a condus timp de 35 de minute pe London Stadium, grație golului marcat de Andrei Cordea. În partea a doua, Bowen a restabilit egalitatea după un penalty controversat acordat de centralul partidei, Benoit Bastien.

În minutul 74, Emerson a dus scorul la 2-1, cu un șut puternic din interiorul careului, iar Antonio a închis tabela în minutul 90. S-a terminat 3-1 pentru FCSB, iar vicecampioana României se pregătește acum pentru meciul cu Anderlecht, de joia viitoare.

Programul lui FCSB în grupele Conference League:

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham