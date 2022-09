Probleme pentru FCSB după meciul cu West Ham! Doi jucători de bază s-au accidentat

Roș-albaștrii au început meciul în forță, având mari șanse de a deschide scorul și au reușit să o facă, în minutul 34, prin Andrei Cordea. FCSB a intrat cu avantaj la pauză pe London Stadium, însă englezii s-au dezlănțuit în repriza a doua. Jarrod Bowen a deschis scorul în minutul 69 dintr-un penalty comis de Ștefan Târnovanu.

Emerson a dublat avantajul gazdelor, șase minute mai târziu, iar Antonio a dat lovitura finală în minnutul 90 al partidei. Astfel, FCSB își începe parcursul în grupele europene fără victorie, însă înfrângerea suferită nu este singura problemă a vicecampioanei României.

Doi jucători de la FCSB s-au accidentat în meciul cu West Ham

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit la finalul duelului din Londra, dezvăluind că doi fotbaliști importanți din „primul 11” s-au accidentat. Darius Olaru (24 ani) și Joyskim Dawa (26 ani) au ieșit accidentați din meciul de pe London Stadium, iar oficialul roș-albaștrilor se arată preocupat pentru starea lor.

„Am văzut reluările. Nu ştiu ce să spun, ştiu că arbitrat CFR-ul cu Young Boys i-au dat un penalty tot aşa la Bălgărdean. Din nefericire noi nu am avut VAR. Acum nu contează... Până la urmă rămânem cu un meci pierdut, cu doi jucători accidentaţi, nu ne doream... Ştiţi foarte bine situaţia noastră în campionat. Olaru şi Dawa, dar momentan nu ştim nimic. Au fost câţiva jucători care s-au ridicat la nivelul partidei, unii chiar au surprins, au jucat senzaţional deşi nu au experinţă în competiţii europene. Edjouma, meci de excepţie.

A fost o acţiune colectivă senzaţională. Ideea e că timpul ne presează, avem puncte puţine. Nimeni nu va putea pune presiune cum a pus West Ham pe noi acum. Au jucători de calibru, am văzut ce înseamnă. Scamacca a fost anihilat de Tamm. Tocmai de asta trebuie remarcat şi faptul că Compagno este o achiziţie excepţională, a făcut meciuri bune deşi am pierdut. Nu am arătat rău deloc, doar că a venit faza aia... Cel mai mult mă interesează starea lui Dawa şi Olaru”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

VIDEO - Rezumatul meciului West Ham - FCSB