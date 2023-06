"Nu cred că FCSB are vreun atu". Analiză dură a șansele echipelor românești în cupele europene

Singura echipă calificată în cea mai importantă competiție europeană, Farul Constanța, va juca cu Sheriff Tiraspol, în timp ce FCSB, CFR Cluj și Sepsi OSK evoluează în UEFA Conference League.

ȚSKA 1984 Sofia, Adana Demirspor și ȚSKA Sofia sunt echipele cu care se vor confrunta formațiile românești în turul doi preliminar.

Analiza lui Helmuth Duckadam despre adversarii europeni



Fostul internațional român a evaluat șansele pe care le au echipele noastre, explicând că misiunea cea mai grea o are CFR Cluj, iar Sepsi OSK ar putea să facă o surpriză plăcută.

"M-aş duce 50-50 la meciurile celor de la FCSB şi Sepsi. Nu cred că FCSB are vreun atu. După primul joc, putem să ne dăm seama. M-aş duce pe o surpriză frumoasă a celor de la Sepsi. Au o strategie interesantă şi un antrenor care se pliază pe strategia lor. S-ar putea să vedem o surpriză frumoasă din partea lor în Europa.

Puteam să cădem mai bine şi era bine dacă am fi căzut mai bine. S-ar putea să avem surprize. Sheriff are mulţi jucători din Africa, care vin să se afirme. S-ar putea ca acolo să fie ambiţia puţin mai mare şi să ne depăşească la acest capitol. Sheriff cred că este favorită, dacă ne uităm la ultimele rezultate obţinute din Europa. Problemă va fi cu CFR. Are un adversar foarte puternic, din Turcia, un campionat peste al nostru", a declarat Helmuth Duckadam, potrivit Playsport.