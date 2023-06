FCSB, fără susținerea fanilor la începutul sezonului? Anunțul liderului galeriei: "Fraierii încurajează și tu încasezi?"

Liderul Peluzei Nord, principala grupare de suporteri care susține vicecampioana României, a anunțat că ultrașii iau în considerare să boicoteze meciurile formației favorită dacă nu se vor face transferuri pe măsură.

Anunțul lui Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord



FCSB a pierdut din nou șansa de a deveni campioană după ce a fost învinsă de Farul Constanța, scor 3-2, după ce a condus cu 2-0.

Gheorghe Mustață a anunțat că suporterii echipei se așteaptă la transferuri importante, altfel vor lua decizii radicale.

"Am avut 2-0 cu Farul și am rămas blocați... să iei bătaie de la 2-0, deși erai la 45 de minute de campionat... ne-am blocat! Am fost la bază, am întrebat ce s-a întâmplat. Am vorbit cu Pintilii, nu mă feresc: 'Băi Pinti, ce s-a întâmplat la pauză?'. Mi-a răspuns că 'A schimbat ăsta (n.r. - Gigi Becali) 2 jucători'. 'Bun, de acord, dar cei care au intrat? Ce se întâmplă?'

Dacă ești fotbalist, joacă fotbal! Te bagă ăla 15 minute, forează, rupe terenul, arată ceva! În minutul 60, când au egalat ei, tot mai era o șansă de a se decide campioana în ultima etapă. Am vrut să pun punctul pe 'i' după ce se termină campionatul.

Șansele pe care le-am dat până acum nu le vor mai vedea niciodată în viața lor. Am hotărât împreună cu ceilalți lideri din Peluză: susținere ZERO din momentul în care începe campionatul, dacă nu se face echipă și nu simțim că s-au adus jucători.

Vor răspunde pentru rezultatele proaste! Nu e normal să răspunzi în fața suporterilor? Îți place când spui că joci cu 40.000 de suporteri și câștigi 700.000 de euro [din bilete]? Dacă-ți place, atunci dă-le și lor satisfacție! Spui doar că ai stadionul plin, fraierii încurajează și tu încasezi? Dar nu le faci și lor echipă? Că așa a promis. Gigi a promis!", a spus acesta, la podcastul "Tare de Tot".