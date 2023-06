UPDATE De la ora 13:00, campioana Farul Constanța va afla și ea peste cine poate da în turul 2 din preliminariile Champions League dacă o elimină pe Sheriff Tiraspol, situație în care echipa lui Gheorghe Hagi va deveni cap de serie. Dacă nu trece de Sheriff, Farul va intra și ea în turul 2 preliminar din Conference League.

Știrea inițială

Miercuri 21 iunie, de la ora 14:00, va avea loc la Nyon, în Elveția, tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar Conference League, acolo unde România este reprezentată de FCSB, CFR Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe.

La ora 10:00, UEFA va anunța și lista ”scurtă” a posibilelor adversare ale celor trei echipe din România.

Dacă FCSB și CFR sunt capi de serie, Sepsi în schimb va avea cea mai grea misiune, formația din Sfântu Gheorghe neavând acest statut.

Marți, campioana Farul Constanța și-a aflat adversara din preliminariile Champions League, Sheriff Tiraspol din Republica Moldova.

First qualifying round draw ✅

The two-legged ties will take place on 13 and 20 July.#UECL pic.twitter.com/TIsAW0L40L