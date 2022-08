Norvegienii pun presiune înainte de meciul cu FCSB: "Dică ar putea pleca dacă pierde"

În partida tur, de pe Arena Națională, FCSB a pierdut, scor 1-2, iar în Norvegia o așteaptă o atmosferă ostilă, toate cele aproximtiv 14.000 de bilete fiind deja vândute de clubul gazdă.

Antrenorul lui Viking pune presiune pe FCSB înaintea returului

Norvegieni au vorbit în zilele premergătoare returului despre șansa uriașă a echipei lor de a se califica în grupe și au lăsat de înțeles că sunt pregătiți să abordeze o nouă tactică defensivă, la fel ca în tur, dacă situația o va impune.

Totuși, Morten Jensen (41 de ani), unul dintre antrenorii lui Viking, încearcă să mute presiunea înainte de meci și declară că echipa sa nu are nimic de pierdut în cazul în care echipa va rata calificarea în grupe. În schimb, norvegianul spune că nu ar fi mirat dacă ar exista măsuri drastice la FCSB în cazul unui eșec.

"FCSB este un club mai mare decât noi, e obișnuit cu participarea în competițiile europene și cu siguranță este o mare miză pentru cei de colo. Viitorul staff-ului și al jucătorilor ar putea fi în joc.

Antrenorul ar putea pleca dacă pierd, dar la Viking nu va cădea niciun cap dacă nu ne calificăm în grupe", a spus Morten Jensen, înainte de returul cu FCSB, potrivit Aften Bladet.

Viking - FCSB. Nicolae Dică, iritat când a fost întrebat dacă simte presiune

La conferința de presă din Norvegia premergătoare meciului, Nicolae Dică a părut destul de iritat în momentul în care a fost întrebat dacă simte presiune înaintea duelului cu Viking, decisiv pentru calificarea în grupele Conference League.

Dică a spus apăsat că nu înțelege rostul unor discuții privind postul său, în condițiile în care a fost instalat în urmă cu mai puțin de o lună și nici măcar nu avea obiectivul de a calificare echipa în grupe la momentul semnării contractului.

"Prin presiune la ce referi? Presiune este la orice club mergi, mai ales la un club care vrea să câștige campionatul și să meargă în grupe. La orice echipă e presiune. Am antrenat și la Liga 3, și la Liga 2, și la Liga 1. La un club cum e Steaua, într-adevăr, fiecare meci trebuie câștigat și e o presiune mai mare.

Dar nu știu la ce presiune te refereai tu. Dacă mai rămân eu sau ce? Eu, când am venit la echipă, am venit după un eșec în Europa și toată lumea vorbea că nu vom merge mai departe, să trecem de Saburtalo, dar am trecut două tururi de atunci. Am făcut niște lucruri bune, cred eu, iar jocul echipei s-a schimbat. De ce doar la noi vorbim de schimbarea antrenorului imediat? Am jucat șase meciuri și am pierdut doar un joc. E ceva ciudat!

Despre asta voiai să mă întrebi. Mi se pare ciudat. Ok, dacă asta este părerea voastră... după aia ne mirăm că de ce se schimbă antrenorii atât de repede. Păi, dacă noi, după cinci etape, vrem să-l schimbăm, ok...

Nu mă deranjează discuțiile astea, eu îmi fac treaba în continuare, dar mă refer ca idee. Dacă noi vorbim după 3-6 etape să se schimbe antrenorul și după tot voi vorbiți că de ce se schimbă antrenorul. D-asta se schimbă, că dacă toată lumea vorbește să schimbăm antrenorul...

Eu, când am venit la echipă, obiectivul nu era calificarea în grupele Conference League, pentru că am venit cu trei zile înaintea de un joc foarte important și am reușit să trecem mai departe", a spus Nicolae Dică.