Costel Gâlcă, verdict dur înainte de posibilul duel FCSB - Nordsjaelland

UEFA a organizat deja tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar. Dacă FCSB va elimina CSKA 1948, vicecampioana României se va duela cu cea din Danemarca, FC Nordsjaelland.

Costel Gâlcă: "FCSB va avea meci foarte greu cu Nordsjaelland. E peste Silkeborg la toate capitolele"

Costel Gâlcă, fostul antrenor de la FCSB, care a lucrat și în Danemarca, la Vejle, o cunoaște bine pe Nordsjaelland și spune că formația roș-albastră va avea o misiune foarte dificilă. Ex-internaționalul român susține că gruparea din orașul Farum este superioară la toate capitolele lui Silkeborg, formație care a învins-o de două ori cu 5-0 pe FCSB, sezonul trecut.

"Foarte greu de depășit Nordsjaelland. În trecut a jucat FCSB și cu Silkeborg și atunci am spus că o să fie un meci foarte greu. Nu a ieșit prea bine pentru FCSB atunci, dar Nordsjaelland este peste Silkeborg. Și ca vânzări de jucători, și ca joc, și ca tot. În ultimii ani, cred că au vândut jucători în Italia, Franța, Anglia.



Mă refer și la Kudus, vândut în Olanda. Ei produc mulți tineri, au academie foarte bună, dar au și un joc foarte bun, foarte combinativ. Va fi un meci foarte greu pentru FCSB", a spus Costel Gâlcă, la Prosport Live.

Costel Gâlcă a antrenat în Danemarca la Vejle BK, în perioada martie 2019 - iunie 2021.

Fostul mijlocaș al naționalei României este și ultimul antrenor care a reușit să câștige titlul cu FCSB, în 2015.

Top 10 jucători vânduți de Nordsjaelland

1. Kamalden Sulemana - 17 milioane de euro (Rennes, 2021)

2. Emre Mor - 9,7 milioane de euro (Borussia Dortmund, 2016)

3. Andreas Schjelderup - 9 milioane de euro (Benfica, 2022)

4. Mohammed Kudus - 9 milioane de euro (Ajax, 2020)

5. Simon Adingra - 8 milioane de euro (Brighton, 2022)

6. Mikkel Damsgaard - 6,7 milioane de euro (Sampdoria, 2020)

7. Andreas Skov Olsen - 6 milioane de euro (Bologna, 2020)

8. Mathias Jensen - 5 milioane de euro (Celta Vigo, 2018)

9. Stanislav Lobotka - 5 milioane de euro (Celta Vigo, 2017)

10. Marcus Ingvartsen - 4,9 milioane de euro (Genk, 2017)

Cine este FC Nordsjaelland, posibila adversară a FCSB

FC Nordsjaelland este un club înființat în 2003, care are în palmares un titlu de campioană (2012) și două Cupe (2010 și 2011). Danezii au evoluat în grupele UEFA Champions League din sezonul 2012/2013, când au obținut un singur punct din duelurile cu Juventus, Șahtior Donețk și Chelsea.

Echipa evoluează în orașul Farum, pe arena Right to Dream Park, care are o capacitate de 10.300 de locuri. Deși joacă aproape sezon de sezon în play-off-ul din Danemarca, Nordsjaelland nu a mai evoluat în grupele unei competiții europene din 2012, când s-a calificat direct în UCL din postura de campioană.

FC Nordsjaelland are un lot evaluat de Transfermarkt la 32,7 milioane de euro, foarte aproape de valoarea celui de la FCSB (31,8). Cei mai valoroși jucători sunt fundașul central Adamo Nagalo, din Burkian Faso (5 milioane de euro), extrema stângă Ernest Nuamah, din Ghana (6 milioane de euro) și atacantul danez Marcus Ingvartsen (5,5 milioane de euro).