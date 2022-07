Nicolae Dică îl poate umple de bani pe Gigi Becali! Cât încasează FCSB dacă se califică în grupele Conference League

Nicolae Dică (42 de ani), noul antrenor al FCSB-ului, îl poate umple de bani pe Gigi Becali dacă echipa se califică în grupele Conference League. Fostul decar al vicecampioanei este ultimul antrenor care a reușit să o califice pe FCSB în grupele unei competiții europene, dar și în primăvara europeană.

Câți bani poate primi FCSB dacă se califică în grupele Conference League

În cazul în care va reuși să treacă de Saburtalo Tbilisi, FCSB va primi din partea celor de la UEFA suma de 550.000 de euro.

Participarea în play-off este remunerată cu 750.000 de euro, iar calificarea în grupe cu trei milioane de euro. Astfel, FCSB poate primi 4,3 milioane de euro în cazul în care se va califica în grupele Conference League pentru prima oară în istoria clubului.

La această sumă s-ar mai putea adăuga și banii de la UEFA pentru rezultate. O victorie în grupe este remunerată cu 500.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 166.000 de euro. În plus, primul loc la finalul grupei este recompensat cu 650.000 de euro, iar locul doi cu 325.000 de euro.

Gigi Becali a declarat recent că ar vrea să se retragă din fotbal și nu mai este dispus să investească bani la echipa sa. Singurul caz în care omul de afaceri ar mai ”pompa” bani pentru transferuri la FCSB ar fi calificarea în grupele Conference League, care ar asigura o sumă importantă la bugetul clubului.

Nicolae Dică, al doilea mandat la FCSB

Nicolae Dică nu este la prima experiență ca antrenor la FCSB. A mai pregătit echipa lui Gigi Becali și în perioada 2017-2018, când a strâns 80 de meciuri (46 de victorii, 18 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri).

De atunci, Dică a mai pregătit-o pe FC Argeș în Liga 2, iar ultima sa experiență a fost ca secund al lui Mirel Rădoi la echipa națională a României.

Tehnicianul a dezvăluit că nu va încasa niciun ban la FCSB decât dacă va face performanță. Deși nu va fi plătit pentru munca pe care o va depune, Dică a dezvăluit că are în contract o clauză de reziliere, fără a oferi alte detalii.

„Primul lucru pe care i l-am spus patronului ăsta a fost. Așa am discutat, de la lucrul ăsta am plecat. În general s-a spus că antrenorii vin pentru bani, dar pentru mine banii au fost mereu pe ultimul loc. Nu am pus banii pe primul loc, așa am procedat și ca jucător. Este important să câștigăm la obiective. Dar există clauză de reziliere”, a spus Nicolae Dică la prima conferință de presă în calitate de antrenor al FCSB.