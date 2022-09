FCSB a controlat în mare parte jocul cu West Ham, și-a creat ocazii de gol, a condus 35 de minute pe London Stadium și a arătat ca o echipă mare în fața "ciocănarilor" din Premier League.

Însă, în minutul 64, Paqueta a trimis o pasă spre Cornet, iar Târnovanu a ieșit și s-a ciocnit cu fotbalistul londonezilor. Centralul a dictat lovitură de la unsprezece metri și West Ham a restabilit egalitatea.

După meci, Nicolae Dică a vorbit despre penalty-ul oferit de arbitru și a evidențiat momentul când s-a "rupt" jocul de partea "roș-albaștrilor".

Dică: „Cam acolo s-a luat jocul”

„Mă așteptăm să avem o partidă foarte grea, ne-am ridicat la nivelul adversarului cam 70 de minute, până la acel penalty, unde am reușit pe faza defensivă să fim o echipă compactă, să nu dăm foarte multe șanse celor de la West Ham. După acel penalty, parcă am căzut.

A venit și golul doi imediat, pe o greșeală. Cam acolo s-a luat jocul, după nu am mai avut putere să jucăm. La 2-1 am vrut să fim mai ofensivi și ei au marcat golul trei, din păcate. Ceea ce am lucrat ne-a ieșit în multe momente din joc.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică după meci.

West Ham - FCSB 3-1

FCSB a condus timp de 35 de minute pe London Stadium, grație golului marcat de Andrei Cordea. În partea a doua, Bowen a restabilit egalitatea după un penalty controversat acordat de centralul partidei, Benoit Bastien.

În minutul 74, Emerson a dus scorul la 2-1, cu un șut puternic din interiorul careului, iar Antonio a închis tabela în minutul 90. S-a terminat 3-1 pentru FCSB, iar vicecampioana României se pregătește acum pentru meciul cu Anderlecht, de joia viitoare.

Programul lui FCSB în grupele Conference League: