Cu o victorie în Turcia, CFR Cluj poate obține calificarea în primăvara Conference League, iar patronul Neluțu Varga anunță că este gata să ofere o primă consistentă în cazul în care obiectivul va fi îndeplinit.

Neluțu Varga, înainte de Sivasspor - CFR Cluj: "Cu siguranță le vom oferi primă jucătorilor dacă fac o surpriză plăcută"

Finanțatorul campioanei a însoțit echipa în Turcia și anunță că jucătorii sunt cu banii la zi și motivați să obțină un nou rezultat important în competițiile europene.

"Dorința noastră este să fim cât se poate de corecți față de ei și față de ce înseamnă clubul CFR, tot ce înseamnă angajații noștri. În momentele grele, când a avut clubul probleme financiare, am încercat să ieșim din impas și să ducem steagul corect.

Eu cred că și banii contează, până la urmă pentru asta joacă, pentru faimă și prestigiu. Nu cred că doar banii îi motivează, cred că au și sentimentul de campioni, ca să demonstreze că merită să ajungă acolo unde ne dorim.

Eu zic că, în principiu, anul acesta ne-am dorit foarte mult să ajungem în Champions League sau măcar în Europa League, dar din cauza ghinionului pe care l-am avut în primele meciuri, nu am reușit. Ne-am resemnat și am încercat să continuăm, totuși, pe linia pe care am reușit să ne calificăm, să facem cât se poate de bine.

(n.r - primă după meciul cu Sivasspor) Cu siguranță! Dacă vor face mâine o surpriză plăcută o să le mai facem o bucurie", a spus Neluțu Varga, pentru PRO TV.

VIDEO - Neluțu Varga, înainte de Sivasspor - CFR Cluj

În meciul tur dintre CFR Cluj și Sivasspor, turcii s-au impus la limită, scor 1-0, după un penalty transformat de Max Gradel în prima repriză.

Partida dintre Sivasspor și CFR Cluj se va disputa pe Yeni 4 Eylul Stadyumu, o arenă cu o capacitate de peste 27.000 de locuri. Până astăzi se vânduseră aproximativ 5.000 de bilete.

CFR Cluj, calcule pentru calificarea în primăvara Conference League

Primul loc asigură calificarea directă în optimile Conference League, în timp ce locul doi este echivalentul unei calificări în șaisprezecimi. Practic, CFR Cluj poate rezolva ecuația calificării cu o singură victorie în următoarele două partide, cu Sivasspor și Ballkani.

Dacă va câștiga în Turcia, CFR și-ar asigura, în mare măsură, primul loc în grupă, dar există și varianta unei victorii în ultima etapă, cu Ballkani. O calificare directă în optimi i-ar asigura CFR-ului un bonus de două puncte la coeficient, din partea UEFA, dar și un bonus important din punct de vedere financiar, de aproximativ 600.000 de euro, la care s-ar mai adăuga și o diferență de aproximativ 300.000 de euro pentru câștigarea grupei.

Clasament grupa G din Conference League