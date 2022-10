Momentul în care Silkeborg și-a intrat în propriul element. Ce a spus Kent Nielsen, antrenorul danezilor

Kent Nielsen, antrenorul lui Silkeborg, a vorbit după meci despre evoluția echipei sale și a evidențiat faptul că, în momentul în care elevii lui Nicolae Dică au început să greșească, formația sa a început să joace din ce în ce mai bine.

„Am avut puțin noroc. Când am avut șansa, am fost foarte eficienți. A fost o seară foarte bună. Și în meciul din tur am avut noroc. Am avut câteva ocazii de gol. Au făcut câteva greșeli și am reușit să creăm un avantaj și acolo. Așa este fotbalul.

Când FCSB a început să greșească, am fost mai eficienți. Suntem surprinși. Este prima dată pentru mine și pentru jucători. Avem un buget foarte mic. Când am văzut tragerea la sorți, știam că vom avea mai puține șanse în această grupă.

Am jucat meciuri strânse, deși am pierdut cu West Ham. Vom avea un sfert de finală cu Anderlecht. Vom vedea dacă vom putea să mergem mai departe.

Nu vom petrece. Vom zbura direct acasă. Am câștigat un meci, nu am obținut nimic. Când vom obține ceva, atunci vom putea petrece”, a punctat Kent Nielsen.

În următorul meci, FCSB se va întâlni cu UTA Arad pe Arena Națională, duminică, 16 octombrie, de la ora 20:30. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.