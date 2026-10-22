GALERIE FOTO Apariție de senzație la Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova!

Apariție de senzație la Inter Club d&#039;Escaldes - Universitatea Craiova! Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova joacă în deplasare cu Inter Escaldes, în etapa a doua a fazei ligii UEFA Conference League

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Mauricio PochettinoInter Club d'EscaldesUniversitatea Craiova
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Oltenii vin după remiza cu Getafe, scor 1-1, în prima etapă, și după o nouă victorie în campionat, care a prelungit la opt meciuri seria fără înfrângere în toate competițiile.

Mauricio Pochettino (54 de ani), fostul antrenor de la Tottenham, PSG și Chelsea, este prezent pe stadionul din Andorra pentru a-și vedea fiul la treabă. Maurizio este titular pe postul de fundaș dreapta la Inter Club d'Escaldes, unde evoluează și Juan Camara, fostul jucător de la Dinamo și Universitatea Craiova.

În prezent, Pochettino este selecționerul Statelor Unite ale Americii, unde activează deja de doi ani. Acolo, sud-americanul mai are contract până în 2030.

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Echipele de start din Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova:

  • Inter Club d'Escaldes: J. Diaz - Pochettino, A. Sanchez, Hernandez, Torres - Molina, Alonso, D. Lopez - Berlanga, Chouaib, Sidibe
  • Rezerve: Pol Freixanet, Fernandes, Juan Camara, Dacu, Robin Lafarge, Marc Rodriguez, Mamadou Diaby, Alex Prelado, Arnau, Borja Arellano, Rafinha.
  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Al. Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei, Webster

Cele două formații se întâlnesc pentru prima dată în istorie. Inter Escaldes a mai jucat împotriva unor echipe din România, CFR Cluj și FCSB, dar a pierdut toate cele patru confruntări europene.

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