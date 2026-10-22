Oltenii vin după remiza cu Getafe, scor 1-1, în prima etapă, și după o nouă victorie în campionat, care a prelungit la opt meciuri seria fără înfrângere în toate competițiile.

Mauricio Pochettino (54 de ani), fostul antrenor de la Tottenham, PSG și Chelsea, este prezent pe stadionul din Andorra pentru a-și vedea fiul la treabă. Maurizio este titular pe postul de fundaș dreapta la Inter Club d'Escaldes, unde evoluează și Juan Camara, fostul jucător de la Dinamo și Universitatea Craiova.

În prezent, Pochettino este selecționerul Statelor Unite ale Americii, unde activează deja de doi ani. Acolo, sud-americanul mai are contract până în 2030.