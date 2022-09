Înaintea confruntării de pe teren propriu, Dan Petrescu și Andrei Burcă au susținut o conferință de presă, iar jucătorul de la CFR Cluj a adus în discuție stilul de joc pe care îl practică formația la care evoluează.

"Trebuie să fim precauţi, conştienţi de valoarea adversarului, să ne facem jocul nostru. Să o ţinem pe aceeaşi linie. Este mult de muncă şi cred că merităm puţin mai mult respect ca echipă, pentru că toată lumea blamează jocul nostru.

Şi în campionat am dovedit că suntem pe drumul cel bun. Stilul nostru de joc ne dă încredere şi o să ajungem acolo unde ne dorim. Am văzut, cei de la Sivasspor au jucători foarte buni, cu experienţă, care probabil câştigă foarte mult. Şi nouă ne lipseşte golgheterul. Noi trebuie să ne dăruim pe teren, să facem din nou o partidă cum am făcut contra celor de la Craiova", a declarat Andrei Burcă în cadrul unei conferințe de presă.

Program CFR Cluj în grupele UEFA Conference League

Runda 1: 8 septembrie, 19:45: Ballkani - CFR Cluj 1-1

Runda 2: 15 septembrie, 19:45: CFR Cluj - Sivasspor

Runda 3: 6 octombrie, 22:00: Slavia Praga - CFR Cluj

Runda 4: 13 octombrie, 19:45: CFR Cluj - Slavia Praga

Runda 5: 27 octombrie, 22:00: Sivasspor - CFR Cluj

Runda 6: 3 noiembrie, 19:45: CFR Cluj - Ballkani

