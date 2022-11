Jucătorul de la FCSB taxat de MM Stoica după eșecul cu West Ham: „Când dai de Fornals, vezi că nu ești la nivelul lui!”

Încercând să explice rezultatul, MM Stoica, managerul general al FCSB, a susținut că jucătorii români sunt mult sub cei din străinătate, inclusiv din punct de vedere mental.

Oficialul vicecampioanei a încercat să-și susțină spusele, oferind detalii despre o discuție pe care a avut-o cu Pantea la pauza meciului cu West Ham, de pe Arena Națională.

MM Stoica: „Când dai de Fornals, vezi că nu ești la nivelul lui!”

„Uite, Pantea la pauză spunea: <<Domnul MM, dar ați văzut reluarea? E ofsaid?>>. I-am zis: <<Băi, da, dar nu asta contează. Hai să mergem peste ei>>. Are 19 ani, experiență internațională la nivel de sub 19 și în două meciuri amicale la nivel de sub 20.

Când dai de Lanzini sau Fornals, îți cam dai seama că nu ești la nivelul lui”, a spus MM Stoica la Orangesport.

În urma meciului de pe Arena Națională, FCSB a încheiat o campania ratată complet în care a obţinut doar două puncte, ambele cu Anderlecht.