Vicecampioana României a deschis scorul în minutul 3, prin Florinel Coman, însă Viking a întors scorul până la pauză grație golurilor marcate de Kabran (5) și Bjorshol (35).

Darius Olaru, suspendat pentru Viking - FCSB

Pentru returul de peste o săptămână, din Norvegia, FCSB nu se va putea baza pe Darius Olaru, care a ajuns la trei cartonașe galbene văzute în preliminariile Conference League și va fi suspendat.

La meciul cu Viking, Darius Olaru a văzut cartonașul galben în ultimul minut de joc. Ianis Stoica a fost avertizat pentru un fault din spate, iar Olaru a mers imediat la arbitru pentru a cere explicații. Momentul nu a fost surprins de camerele TV, însă, cel mai probabil, mijlocașul ofensiv a fost avertizat pentru proteste.

După meci, Nicolae Dică a anunțat că Darius Olaru va fi amendat pentru gestul său.

"Da, am văzut că a luat galben în minutul 90+5. Nu este ok ce a făcut el. Va plăti pentru lucrul acesta. Nu știu dacă se dădeau înainte amenzi, dar, de când am venit eu, se dau", a spus Dică, la Pro Arena.

Returul dintre Viking și FCSB este programat joi, 25 august, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.