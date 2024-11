Vlad Dragomir este anunțat titular în partida pe care Pafos FC, liderul din campionatul Ciprului, o va juca contra Fiorentinei, ocupanta locului al patrulea din Serie A.



Victoria poate aduce calificarea directă în optimile de finală

Partida, contând pentru faza grupelor din Conference League, se va disputa în această seară, pe Stadio Artemio Franchi din Florența. Confruntarea poate fi una decisivă pentru stabilirea echipei care avansează dircet în faza optimilor de finală, pentru că Fiorentina ocupă locul opt în clasamentul reunit (6 puncte / 2 victorii, 1 înfrângere, +3), în timp ce Pafos se află o poziție mai jos, pe nouă (6 puncte / 2 victorii, 1 înfrângere, +3).



Toscanii au învins pe The New Saints (Țara Galilor / 2-0) și St. Gallen (Elveția / 4-2) și au cedat meciul cu APOEL Nicosia (Cipru / 1-2) și mai are de disputat partidele cu LASK (12 decembrie) și Vitoria Guimaraes (19 decembrie). Ciprioții au câștigat cu Petrocub Hîncești (Moldova / 4-1) și Astana (Kazahstan / 1-0) și au cedat în fața celor de la FC Heidenheim (Germania / 0-1), iar până la finalul anului vor mai întâlni pe NK Celje (12 decembrie) și FC Lugano (Elveția / 19 decembrie).

Junior la Arsenal, lansat din Italia spre fotbalul mare

Vlad Mihai Dragomir (25 de ani) este născut la Timișoara și s-a format la juniorii cluburilor LPS Banatul, ACS Poli Timișoara și Arsenal. La seniori a evoluat pentru ACS Poli Timișoara (2014-2015), Perugia (2018-2021), Virtus Entella (2021) și Pafos FC (2021-prezent). Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale României, dar și 8 selecții pentru reprezentativa de tineret, cu care a ajuns până în semifinalele Euro 2019.



În acest sezon, românul a bifat 21 de prezențe și 5 goluri în toate competițiile, fiind considerat unul dintre cei mai în formă mijlocași din Cyprus League by Stoiximan. Acesta poate evolua ca mijlocaș central, închizător și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 1.3 milioane de euro. Este reprezentat de Nordic Sky, firma de impresariat care îi mai are sub contract pe Martin Odegaard (Arsenal), Lucas Bergvall (Tottenham) și Andreas Hanche-Olsen (Mainz), și mai are contract cu clubul patronat de rușii Roman Dubov și Serghei Lomakin până în iunie 2028.



Foto - Getty Images