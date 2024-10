Dan Petrescu: "Vlad Dragomir ar trebui selecționat la naționala României. Nu sunt eu selecționer, dar pot să dau un sfat"



Înaintea duelului CFR Cluj - Pafos, din play-off-ul Conference League, Dan Petrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului crescut în academia lui Arsenal și spunea că noul selecționer Mircea Lucescu ar trebui să își îndrepte atenția și către el.



"Eu cred că ar trebui selecționat la ce am văzut în cele șase meciuri. E singurul jucător care nu e schimbat. Jairo, numărul 10, atacantul care e o legendă la ei, a mai fost schimbat, dar Vlad Dragomir în niciun meci. Joacă și mijlocaș central, și dreapta, și stânga, consistent, dă cu stângul, cu dreptul, cu capul. Mi se pare un jucător foarte bun pentru echipa națională. Nu sunt eu selecționer, dar pot să-i dau un sfat (n.r - lui Mircea Lucescu).



Sper să joace prost cu noi în ambele meciuri și să nu-l selecționeze, dar mie mi-a plăcut ce am văzut la el. Chiar am vorbit cu Cristi Dragotă (n.r - preparator fizic la CFR Cluj și la naționala României) și i-am zis: 'Eu cred că ar trebui să-ți aduci aminte de acest jucător'. Arată foarte bine. Parcă și el e tot brazilian, nu român, are o frizură așa mai... dar e un jucător foarte bun", spunea Dan Petrescu, în august.