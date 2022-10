”Eroul” lui CFR Cluj de la Praga: ”Ne-am luptat ca leii”

După meci, atacantul născut la Rotterdam, cu selecții în naționala Curacao, a tras primele concluzii și a vorbit la superlativ despre echipa sa.

Rangelo Janga, după Slavia Praga - CFR Cluj 0-1: ”Ne-am luptat ca leii”

”Aș vrea să îi atribui complimentele echipei, ne-am luptat ca leii, am alergat ca nebunii. Când ești atacant, se așteaptă mult de la tine, se așteaptă să marchezi, să ajuți echipa. De acum, da (n.r. - e cel mai important gol), dar e o performanță a echipei, am luptat bine. Știam că va fi un meci greu, Slavia Praga are multă calitate. Nimic nu e imposibil, așa cum ați văzut astăzi.

Așa cum am spus, știam că ei sunt o echipă bună, ei sunt o echipă de Champions League. Dar nimic nu e imposibil dacă muncești din greu și joci pentru un rezultat bun. Ballkani a câștigat azi la Sivasspor, totul este deschis pentru următoarele runde”, a spus Rangelo Janga, după meci, la microfonul PRO TV.

Chiar dacă a câștigat meciul cu Slavia Praga, CFR Cluj a rămas pe ultimul loc în grupa de Conference League. Toate cele patru echipe sunt la egalitate, cu câte patru puncte.

Pentru CFR Cluj urmează returul cu Slavia, programat joia viitoare, de la 19:45, pe PRO ARENA și VOYO.