Meciul se va disputa pe stadionul ”Bălgarska Armia”, cu o capacitate de 22.000 de locuri. Afectată de trecerea timpului, arena celui mai titrat club din Bulgaria se prezintă în condiții deplorabile, așa cum au semnalat și cei de la Sepsi OSK.

Câștigătoarea Cupei României s-a antrenat deja pe stadionul celor de la CSKA Sofia, și, după ce Attila Hadnagy s-a plâns de starea stadionului din capitala Bulgariei, acum a venit și rândul patronului Laszlo Dioszegi.

Laszlo Dioszegi a ”tunat”: ”Nu se poate așa ceva!”

Omul de afaceri a spus că stadionul celor de la CSKA Sofia nu ar trebui să fie omologat pentru a găzdui meciuri în competițiile europene.

„Stadionul pe care vom juca este sub orice critică! Nu este în regulă ceea ce se întâmplă, mai ales că suntem în 2023. Am fost la dineu miercuri cu conducătorii clubului, dar n-am vorbit despre asta. La vestiare pot să intre doar 15 inși, nu se poate așa ceva! În plus, este peste tot un miros de mucegai.

Au scaune rupte pe stadion, scaune lipsă, nu se poate juca un meci de Conference League pe o asemenea arenă. Nu găsești așa ceva nici măcar la Liga 2, în România”, a spus Dioszegi, pentru ProSport.

Duelul antrenorilor: Sașa Ilic vs Liviu Ciobotariu

”Totul pentru victorie!”, a scris deținătoarea Cupei României pe pagina oficială de Facebook a clubului înaintea meciului cu echipa vicecampioană a Bulgariei.

”Este cel mai greu adversar pe care-l puteam avea”, a recunoscut Sașa Ilic, antrenorul sârb al lui CSKA, fost internațional iugoslav și fotbalist care a scris istorie la Partizan Belgrad și Galatasaray Istanbul.

Dacă trece de CSKA Sofia, echipa lui Liviu Ciobotariu va evolua în turul 3 preliminar cu învingătoarea din Torpedo Kutaisi (Georgia)- FC Aktobe (Kazahstan).