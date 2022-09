Campioana României a avut numeroase ocazii de a marca, însă a fost imprecisă la finalizare, iar turcii au obținut victoria după penalty-ul transformat de Max Gradel în prima repriză.

Dan Petrescu, vehement după CFR Cluj - Sivasspor 0-1

CFR Cluj, care a solicitat primirea a trei lovituri de la 11 metri pe durata meciului, rămâne cu un singur punct după primele două runde.

După meciul din Gruia, Dan Petrescu a criticat arbitrajul, spunând că echipa sa a avut un gol valabil în minutul 25, când mingea expediată de Muhar a fost respinsă din preajma liniei porții de un adversar. De asemenea, antrenorul lui CFR Cluj consideră că echipa sa ar fi trebuit să primească cel puțin două lovituri de la 11 metri.

"Meritam victoria azi, dar fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ce meriți. Am avut 25 de șuturi, 7-0 la cornere, am dominat, am dat gol. Am dat gol! Gol clar! Și imediat au primit penalty. Când așa vrea Dumnezeu sau cine vrea.... dacă era VAR, era clar! Și cel puțin două penalty-uri. Nu înțeleg cum la acest nivel nu avem Goal Line. E foarte simplu, arbitrul are pe ceas și i se spune. Acolo a fost momentul cheie al meciului. Dădeam noi gol și nu mai primeau ei penalty-uri. Nu am ce să le reproșez băieților, o adversară cu 9 jucători de națională în teren, se vedea că sunt jucători foarte buni, au venit aici să dea tot. Jucătorii meritau mai mult.

Știam că la penalty nu prea sunt norocos. Mă gândeam că poate Simone ne ajută. Normal că preferam un joc foarte slab, să nu ajungem la poartă și să batem 1-0, dar ăsta e fotbalul. Depinde de arată tabela. Noi am dat gol, asta mă enervează cel mai rău. Am marcat și n-a văzut arbitrul.

Ce să-i mai zic arbitrului? Am înțeles că i-au zis alții că a fost gol. Plus că a fost penalty foarte clar, un henț mai clar ca ăla nu se poate. În a doua repriză, la fel, la Malele și Yeboah.

Nu mă așteptam să fie meci ușor pentru Slavia, Ballkani e echipă bună. Din păcate pentru noi, e o înfrângere care nu trebuia să vină, mai ales că nu meritam să pierdem. Noi o să încercăm să câștigăm următoarele meciuri, dar e clar că Slavia e favorită la câștigarea grupei, poate chiar la câștigarea competiției. Poate avem noroc cu ei", a spus Dan Petrescu, pentru PRO TV.

Clasamentul grupei G din Conference League după două runde: