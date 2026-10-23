Inter Escaldes - Universitatea Craiova a avut loc în etapa a 2-a din UEFA Conference League. Deși jucau în deplasare, oltenii au marcat două goluri în primele 5 minute, astfel că au avut jocul la îndemână.

Cârțu, mesaj pentru Baiaram după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

În urma victoriei, „Știința” a ajuns la patru puncte acumulate în primele două dueluri, iar fanii speră la o calificare istorică în primăvara europeană, după ce în anul trecut oltenii au fost privați de acest lucru în prelungiri, în meciul de tristă amintire cu AEK.

La scurt timp după victorie, Sorin Cârțu s-a arătat extrem de bucuros. Acesta a ținut să îi laude pe elevii lui Filipe Coelho, iar, în ciuda faptului că oltenii au lăsat deliberat posesia mingii, jocul a fost sub control.

Oficialul „Științei” a transmis că se bucură pentru reușita lui Ștefan Baiaram, atacant ce a înscris golul al doilea. Totuși, Cârțu e de părere că evoluțiile jucătorului trebuie să fie constante, astfel că se așteaptă de la Baiaram să „recidiveze”.

„Când dai goluri din primele minute ale meciului, prinzi încredere. Ca atacant, e foarte bine să ai nişte reuşite în primele momente.

Eu mă bucur pentru el, să revină, pentru că e un jucător de calitate de care noi avem mare nevoie, de Baiaram cum a fost anul trecut în meciurile alea de cupe europene şi începutul de campionat. Îl aşteptăm să recidiveze”, a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.

Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK

Printre echipele interesate de serviciile fotbalistului a fost și PAOK. Rămasă fără Răzvan Lucescu, formația din Salonic a dorit să îl aducă pe Ștefan Baiaram.

Sport.ro a stat de vorbă cu Elvir Koljic, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria recentă a Universității Craiova. Bosniacul încă ține legătura cu fotbaliștii din Bănie, printre care și cu Ștefan Baiaram.

Întrebat despre situația lui Baiaram, Elvir Koljic a transmis că l-a sunat după ce în presă a apărut informația despre transferul la PAOK. Baiaram i-a transmis bosniacului că mutarea este aproape de a fi realizată, însă, în cele din urmă, elenii au semnat un alt fotbalist.

În ciuda acestui aspect, bosniacul e optimist că fostul său coleg își va găsi o nouă echipă cât de curând. Pe lângă asta, Elvir Koljic speră ca oficialii Universității Craiova îi vor da drumul lui Baiaram, în condițiile în care acesta și-a „făcut treaba în Bănie”.

„Am vorbit cu Baiaram despre transferul ratat. L-am sunat, am vorbit cu el, mi-a spus că este aproape să se rezolve, dar a picat! După două zile au adus alt jucător.

Părerea mea este că și el trebuie să plece de acolo, poate s-a și saturat puțin, e de mult timp la echipă și s-a pus o presiune mare pe el. El dă totul pentru Craiova și conducerea ar trebui să ia în calcul lucrul acesta și să-l lase să plece, pentru că merită”, a declarat Elvir Koljic pentru Sport.ro.