Câți bani va încasa CFR Cluj pentru singura victorie din Conference League

Pentru ardeleni a fost prima victorie în grupe în acest sezon, venită chiar în ultimul meci înainte de încheierea sezonului european. Campioana a încasat și o sumă impresionantă pentru acest succes.

Câți bani a primit CFR Cluj după victoria cu Jablonec

Chiar dacă lucrurile nu s-au schimbat cu nimic în clasament și CFR Cluj a rămas pe ultimul loc, conturile campioanei s-au ”rontunjit” cu 500.000 de euro. La această sumă se mai adaugă încă 166.000 de euro, bani pe care CFR Cluj i-a primit pentru egalul cu Randers.

Eliminată din Conference League și Cupa României, CFR Cluj va rămâne acum doar cu lupta din campionat, acolo unde defilează. Are cinci victorii consecutive și este pe primul loc, cu 48 de puncte, la opt puncte distanță de urmăritoarea FCSB.

„Cred că ați văzut și voi că am jucat cu o echipă foarte bună, solidă, care face pressing, cu intensitate, nu a fost ușor. În cupele europene, orice meci este foarte greu. Am avut și noi puțină șansă în Europa, am marcat după o acțiune extraordinară a lui Manea. Știam că vor risca, știam că vor fi spații.

Au avut niște ocazii pe final. Dacă am fi luat gol, eram puțin supărat. Așa e 2-0, meci perfect, ne-am trezit puțin cam târziu. Merită și băieții o victorie, nu cred că meritam 4 puncte în această grupă, cel puțin 6 sau 7”, a spus Dan Petrescu, după meci.