Antrenorul de la CSKA Sofia, în pericol după înfrângerea cu Sepsi! Patronul vrea să aducă un român în locul său

CSKA Sofia și-ar putea schimba antrenorul dacă va fi eliminată din Conference League de Sepsi OSK. Sasa Ilic (45 de ani), antrenorul bulgarilor, ar putea fi înlocuit cu un român.

Eugen Trică ar putea prelua CSKA Sofia!

Eugen Trică (46 de ani) a fost la Sofia pentru a urmări ”pe viu” meciul dintre CSKA și Sepsi.

Românul, fost antrenor la FCU Craiova și ultima oară la Concordia Chiajna, în Liga 2, este în relații bune cu patronul bulgarilor, Garisha Ganchev, încă de pe vremea când acesta evolua în campionatul Bulgariei, susține Digi Sport.

Trică s-a retras în 2011, iar în 2012 și-a început cariera de antrenor la Juventus București. A trecut pe la CFR Cluj, UTA Arad, Metalul Reșița, Sportul Snagov, FCU Craiova (de trei ori), Turris, Viitorul Pandurii Târgu-Jiu (de două ori), Metaloglobus și Concordia Chijna.

Dacă va accepta provocarea de a prelua CSKA Sofia, pentru Trică ar fi prima experiență în străinătate ca antrenor.

Ca jucător, Trică a evoluat în Bulgaria în două rânduri. Mai întâi între 2003 și 2005, la Litex Lovech, după care între 2006 și 2007, la CSKA Sofia. Cu prima a reușit să câștige Cupa Bulgariei, iar cu cea de-a doua Supercupa.

Roland Niczuly, după CSKA Sofia - Sepsi: ”Un scor istoric!”

„Un meci perfect făcut de noi, tactic am stat foarte bine în teren, am respectat tot ceea ce am pregătit. Un scor istoric pentru Sepsi OSK, să obținem o victorie, 0-2, în deplasare la CSKA Sofia, cea mai mare echipă din istoria Bulgariei, cred că este un rezultat mare.

Cel mai mare, dacă nu mă înșel, din istoria clubului. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, ne așteaptă un retur foarte greu. Au jucători de valoare, trebuie să ne pregătim foarte bine ca să nu se întâmple surprize”, a spus Niczuly.