Moises Caicedo (24 de ani) este noul căpitan al naționalei Ecuadorului. Mijlocașul de la Chelsea preia banderola de la veteranul Enner Valencia (36 de ani), care este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria "La Tri".

Naționala Ecuadorului are un nou căpitan: Enner Valencia i-a oferit banderola lui Moises Caicedo

Decizia i-a aparținut chiar lui Enner Valencia. În cantonamentul naționalei, atacantul de la Pachuca a decis să îi ofere banderola mai tânărului său coleg, care este cel mai bine cotat fotbalist din naționala Ecuadorului.

"Frate, banderola aceasta trebuie să o porți tu", i-a spus Valencia lui Caicedo, într-un videoclip postat de Federația din Ecuador pe rețelele sociale. Cei doi s-au îmbrățișat și au fost aplaudați de ceilalți colegi.