FOTO ȘI VIDEO Ce surpriză: a renunțat la banderola de căpitan chiar în timpul Cupei Mondiale

Ce surpriză: a renunțat la banderola de căpitan chiar în timpul Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Una dintre naționalele calificate în 16-imile Cupei Mondiale își schimbă căpitanul chiar în timpul turneului final.

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EcuadorEnner Valenciamoises caicedo
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Moises Caicedo (24 de ani) este noul căpitan al naționalei Ecuadorului. Mijlocașul de la Chelsea preia banderola de la veteranul Enner Valencia (36 de ani), care este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria "La Tri".

Naționala Ecuadorului are un nou căpitan: Enner Valencia i-a oferit banderola lui Moises Caicedo

Decizia i-a aparținut chiar lui Enner Valencia. În cantonamentul naționalei, atacantul de la Pachuca a decis să îi ofere banderola mai tânărului său coleg, care este cel mai bine cotat fotbalist din naționala Ecuadorului.

"Frate, banderola aceasta trebuie să o porți tu", i-a spus Valencia lui Caicedo, într-un videoclip postat de Federația din Ecuador pe rețelele sociale. Cei doi s-au îmbrățișat și au fost aplaudați de ceilalți colegi.

Enner Valencia (108 meciuri și 49 de goluri la naționala Ecuadorului) a fost titular în toate cele trei partide disputate până acum la Cupa Mondială. A purtat banderola la duelurile cu Coasta de Fildeș (0-1) și Curacao (0-0), iar apoi i-a oferit-o lui Moises Caicedo în victoria cu Germania (2-1).

Valencia este cel mai bun marcator din istoria naționalei Ecuadorului, iar în noiembrie va împlini 37 de ani. Pe parcursul carierei, atacantul a evoluat și în Premier League, la West Ham și Everton.

Moises Caicedo este cel mai important jucător ecuadorian din prezent. În urmă cu trei ani, Chelsea îl cumpăra de la Brighton cu suma de 116 milioane de euro.

Ecuador va înfrunta Mexic, miercuri dimineață, de la ora 4:00, în 16-imile Cupei Mondiale.

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