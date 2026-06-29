Arabia Saudită a fost eliminată încă din faza grupelor, după ce a încheiat pe ultimul loc grupa H din care au mai făcut parte Spania, Capul Verde și Uruguay. Rezultatul l-a determinat pe Yasser Al-Misehal, președintele Federației, să demisioneze din funcție.

Președintele Federației din Arabia Saudită a demisionat după eliminarea de la CM 2026

"Ratarea calificării în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială nu corespunde ambițiilor noastre. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru și îmi prezint scuzele tuturor celor care sperau să vadă echipa noastră într-o poziție mai bună.

Convingerea mea este că trebuie să ofer oportunitatea unui nou început, astfel că am decis să nu îmi continui mandatul", a transmis Al-Misehal, într-un mesaj postat pe rețelele sociale citat de Reuters.