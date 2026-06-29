OFICIAL Eșec fatal! Președintele Federației a demisionat după eliminarea de la Mondial

Eșec fatal! Președintele Federației a demisionat după eliminarea de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Faza grupelor de la Cupa Mondială a adus rezultate în urma cărora mai mulți selecționeri sau chiar șefi ai Federației au decis să demisioneze.

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Arabia SauditaYasser Al-MisehalCupa Mondiala
Din articol

Arabia Saudită a fost eliminată încă din faza grupelor, după ce a încheiat pe ultimul loc grupa H din care au mai făcut parte Spania, Capul Verde și Uruguay. Rezultatul l-a determinat pe Yasser Al-Misehal, președintele Federației, să demisioneze din funcție.

Președintele Federației din Arabia Saudită a demisionat după eliminarea de la CM 2026

"Ratarea calificării în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială nu corespunde ambițiilor noastre. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru și îmi prezint scuzele tuturor celor care sperau să vadă echipa noastră într-o poziție mai bună.

Convingerea mea este că trebuie să ofer oportunitatea unui nou început, astfel că am decis să nu îmi continui mandatul", a transmis Al-Misehal, într-un mesaj postat pe rețelele sociale citat de Reuters.

Yasser Al-Misehal era în funcție din 2019, iar mandatul actual se întindea până în 2027. Sub comanda sa, naționala Arabiei Saudite a participat la edițiile din 2022 și 2026 ale Cupei Mondiale, în ambele cazuri fiind eliminată în grupe.

La ediția din 2022, Arabia Saudită s-a mândrit cu o victorie de răsunet împotriva Argentinei (2-1), în primul meci din faza grupelor. Sud-americanii s-au redresat și au câștigat ulterior titlul mondial.

La ediția din acest an, Arabia Saudită a remizat cu Uruguay (1-1) și Capul Verde (0-0), iar împotriva Spaniei a suferit un eșec drastic (0-4).

Tabloul 16-imilor de la Cupa Mondială

Foto: The Athletic

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