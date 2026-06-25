„Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci şi pregătindu-ne cât mai temeinic posibil”, a explicat el.

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După victoria cu 4-2 împotriva celor din Haiti, el crede că formaţia sa a avut statistici foarte bune.

„Am avut posesia; ei au reuşit doar două şuturi, iar asta a dus la două goluri”, a continuat el.

„A fost un meci de tranziţie; nu aveau nimic de pierdut. Au jucat mingi lungi, iar noi am făcut lucrurile bine. Trebuia doar să gestionăm mai bine tranziţiile”, a observat antrenorul, scrie News.ro.

„Nu am mustrat pe nimeni pentru că am simţit că echipa mea era dedicată şi unită”, a insistat el, când a fost întrebat despre prestaţia lui Brahim Diaz. „Este un jucător foarte talentat; va contribui mult la echipă.”