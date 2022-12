”Noul Campionat Mondial al Cluburilor va avea loc în 2025 și la el vor participa 32 de echipe.

Acest turneu de 32 de echipe va continua și va arăta astfel ca un Campionat Mondial”, a declarat vineri Gianni Infantino, președintele FIFA.

În mod normal, la Campionatul Mondial al Cluburilor (FIFA Club World Cup) participă, pe lângă clubul campion al țării care este gazdă a turneului, cluburile campioane continentale ale celor șase confederații de fotbal.

Jurnalistul Fabrizio Romano a preluat eronat informația (vezi galeria foto) de la Simon Collings, precizând în postarea sa de pe Twitter că ”noul Campionat Mondial va începe peste trei ani”, adică în 2025.

Infantino: “The new men’s Club World Cup will take place in 2025 and will feature 32 teams. The 32-team tournament will go ahead, making it like a World Cup.”