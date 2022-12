"Saint Lloris", în istoria Cupei Mondiale! Portarul Franței a egalat un alt goalkeeper celebru 

Cu ocazia acestei întâlniri, portarul Franței Hugo Lloris a realizat o performanță formidabilă.

Căpitanul naționalei lui Didier Deschamps l-a egalat pe Manuel Neuer în topul portarilor cu cele mai multe meciuri la campionatele mondiale.

"Saint Lloris" a ajuns prin prezența la meciul din această seară la 19 partide la Cupa Mondială, egalându-l astfel pe celebrul goalkeeper al lui Bayern Munchen și al Germaniei.

19 - Hugo Lloris???????? will make his 19th appearance at the World Cup, equalling Manuel Neuer as the goalkeeper with the most games in the history of the competition. Captain. #FRAMAR pic.twitter.com/LsViwWqXSY