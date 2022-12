Suma colosală pe care un parlamentar i-o oferă lui Lionel Messi pentru mantia de la CM 2022

După ce a luat medalia de campion și înainte să ridice trofeul, Messi a primit de la emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, mantia Bisht, de origine arabă, care simbolizează roialitatea și un gest suprem de respect. Starul Argentinei a acceptat să îmbrace respectivul obiect vestimentar, fapt care i-a adus mai multe critici.

Totuși, au existat și numeroși susținători ai lui Lionel Messi, care au lăudat faptul că argentinianul a "acceptat cea mai mare formă de respect din zona arabă".

Printre ei se numără și Ahmed Al Barwani, membru în parlamentul din Oman, care i-a făcut o ofertă lui Lionel Messi prin intermediul contului său de Twitter: "Te felicit pentru că ai câștigat Cupa Mondială. Bishtul arab reprezintă un simbol al cavalerismului și al înțelepciunii. Îți ofer un milion de dolari pentru acel bisht".

Potrivit Daily Mail, parlamentarul din Oman a dezvăluit ulterior că este dispus să negocieze suma respectivă, iar în cazul în care Messi va accepta, mantia va fi așezată la loc de cinste "pentru a rememora și a ne ajuta să retrăim momentul".

"Am fost pe stadion și am văzut momentul în care emirul din Qatar i-a oferit lui Messi bishtul. Acel moment a spus lumii că noi suntem aici, iar cultura noastră este aceasta", a mai spus Ahmed Al Barwani, potrivit sursei citate.

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022

أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi????

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh