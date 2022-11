Primii au fost fotbaliștii, care au refuzat să cânte imnul național, în semn de protest față de haosul și violențele care au zguduit Iranul. Suporterii care au făcut deplasarea în Qatar pentru a fi alături de echipa națională nu au rămas indiferenți. Nu au cântat imnul și au ales chiar să-l huiduie, moment care a devenit viral pe rețelele de socializare.

Mai mulți fani au venit ”înarmați” și cu bannere pentru a face cunoscute problemele cu care se confruntă Iranul. ”Nu cântați imnul în semn de protest, nu vă bucurați la goluri, ca să se vadă că sunteți alături de popor”, a fost doar unul dintre mesajele transmise de activiștii din Iran, pe rețelele de socializare.

Protest by Iranian fans - booing their own national anthem ahead of match against England. #Qatar2022 #iran pic.twitter.com/3YN5V2y7BO